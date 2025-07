ThyssenKrupp Aktie heute im Minus (10,640€) - 28.07.2025

Die ThyssenKrupp Aktie notiert aktuell bei 10,640€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,05 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,335 € entspricht. Wie geht es mit der Aktie weiter?

ThyssenKrupp ist ein diversifiziertes deutsches Industrieunternehmen, das Stahl, Automobilkomponenten, Aufzüge, Anlagenbau und Marinesysteme anbietet. Es ist führend in der Stahl- und Aufzugsindustrie. Wichtige Konkurrenten sind ArcelorMittal, Siemens und Kone. Technologische Innovationen und eine breite Produktpalette sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von ThyssenKrupp in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +12,41 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um +3,16 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,92 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von ThyssenKrupp +184,56 % gewonnen.

ThyssenKrupp Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,16 % 1 Monat +21,92 % 3 Monate +12,41 % 1 Jahr +209,05 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Bewertung der ThyssenKrupp Aktie, die von einigen als überteuert angesehen wird, trotz einer Zolleinigung. Die Aktie befindet sich in einer stabilen Seitwärtsbewegung, mit Erwartungen eines baldigen Ausbruchs über 11 Euro. Es wird auch über notwendige Investitionen in veraltete Anlagen und Infrastruktur gesprochen. Die Zölle auf Stahl und Aluminium werden als wenig einflussreich angesehen, da die Exporte in die USA gering sind.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,64 Mrd. wert.

Deutschland will bis in zwanzig Jahren klimaneutral sein. Eine wichtige Rolle, um auch die Industrie nachhaltig aufzustellen, spielt Wasserstoff. Doch wie ein aktueller Artikel im Focus zeigt, hat Deutschland bei Wasserstoff ein „Henne-Ei-Problem“. …

ThyssenKrupp Aktie jetzt kaufen?

Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.