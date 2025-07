Opendoor Technologies - Aktie hebt ab - 28.07.2025

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Opendoor Technologies einen Gewinn von +229,24 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Opendoor Technologies Aktie damit um -16,98 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +351,10 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Opendoor Technologies auf +42,21 %.

Opendoor Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -16,98 % 1 Monat +351,10 % 3 Monate +229,24 % 1 Jahr -5,86 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Opendoor Technologies Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Verschiebung des Reverse Stock Splits von Opendoor Technologies aufgrund von Nasdaq-Compliance-Problemen. Es wird spekuliert, dass positive Finanzergebnisse den Split überflüssig machen könnten. Die Bewertung von Opendoor wird ebenfalls thematisiert, da der Umsatz deutlich höher als die Marktkapitalisierung ist, was auf Wachstumspotenzial hinweist. Einige Mitglieder sehen die Aktie als volatil, während andere sie als Kaufgelegenheit betrachten, insbesondere bei sinkenden Zinsen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Opendoor Technologies eingestellt.

Informationen zur Opendoor Technologies Aktie

Es gibt 729 Mio. Opendoor Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,69 Mrd. wert.

SAN FRANCISCO, July 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) - Opendoor Technologies Inc. (“Opendoor” or the “Company”) (Nasdaq: OPEN), a leading e-commerce platform for residential real estate transactions, today announced that it intends to convene and then …

Opendoor Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die Opendoor Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Opendoor Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.