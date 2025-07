Deal! Diese Aktien gehen nach der Einigung im Handelsstreit durch die Decke

Zwischen den USA und der Europäischen Union konnte am Sonntag eine Eskalation im Handelskonflikt vermieden und eine Einigung erreicht werden. In der EU ist angesichts des Verhandlungsergebnisses kaum jemandem zum Jubeln zu Mute, in den USA hingegen gibt es etliche Gewinner.

Dazu gehören neben Rüstungskonzern vor allem auch die Förderer und Exporteure von Flüssiggas (LNG). Der Grund hierfür ist, dass ein Teil der Einigung vorsieht, dass die EU-Staaten Waffen und Energie im Wert von mehreren Hundert Milliarden US-Dollar importieren.

Diese Ankündigung sorgt am Montag für kräftige Kursgewinne. wallstreetONLINE stellt ihnen einige der größten Profiteure aus der Energie- und LNG-Branche vor und beantwortet die Frage, ob Anlegerinnen und Anleger hier jetzt noch investieren sollten.

Die Anteile von Cheniere Energy verteuerten sich am Montagnachmittag um rund 3,5 Prozent. Mit seinem Terminal in Sabine Pass sowie der in der Entstehung befindlichen Exportanlage in Corpus Christi ist das Unternehmen der größte LNG-Exporteur der USA und steht damit an vorderster Front, von Flüssiggaskäufen aus den USA zu profitieren.

Neu ist die Entwicklung zugegeben aber nicht. Unmittelbar nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine haben die EU-Staaten damit begonnen, ihre LNG-Importe von Russland weg zu diversifizieren. Dabei spielten auch Importe aus den USA eine wichtige Rolle.

Cheniere exportiert bereits in großem Umfang in die EU. Hier fehlt es als nicht am Absatzmarkt, sondern an noch größeren Exportkapazitäten. Der größere Wachstumstreiber für Cheniere Energy ist daher nicht der am Wochenende geschlossene Deal, sondern die Fertigstellung der Anlage in Corpus Christi. Die ist für das kommende Jahr geplant.

Knapp 7 Prozent ging es zum Wochenauftakt für Venture Global nach oben. Das Unternehmen verfügt mit einer Anlage in Calcasieu Pass, Louisiana, bereits über eine exportfähige Verflüssigungsanlage. Gleich drei weitere sollen in den kommenden Jahren folgen.

Bereits in Bau befindlich ist Palquemines in der Nähe von New Orleans, noch in der Planungsphase sind hingegen die nicht benannten Projekte CP2 und CP3 LNG, die gemeinsam auf eine Produktionskapazität von 50 Millionen Tonnen pro Jahr kommen sollen.

Gegenüber Cheniere Energy überzeugt Venture Global mit einer günstigeren Bewertung (KGVe 2025: 20,5 vs. 13,5 und einer höheren Dividendenrendite (1,9 Prozent vs. 4,4 Prozent). Dafür ist Venture Global aber deutlich höher verschuldet.

Kursgewinne von rund 2,0 beziehungsweise 3,3 Prozent verzeichneten die Anteile von NextDecade und New Fortress Energy, die ebenfalls im Exportgeschäft tätig sind. NextDecade strebt mit seinen Anlagen eine Produktionsmenge von 48 Millionen Tonnen pro Jahr an. Die Anlagen befinden sich derzeit aber noch in Bau, ein operatives Geschäft gibt es daher keines.

Bei New Fortress Energy handelt es sich um einen Mischkonzern. Das Unternehmen betreibt einerseits Verflüssigungsanlagen und Exportterminals, aber auch LNG-Kraftwerke. Hier ergibt sich finanziell ein anderes Problem: Der Konzern erwirtschaftet zwar Erlöse von mehr als zwei Milliarden US-Dollar, ist derzeit aber noch nicht profitabel. Das hat sich auch im Aktienkurs niedergeschlagen.

Ebenfalls mit Aufschlägen, allerdings im Bereich von unter einem Prozent, handeln die beiden Öl-Multis Chevron und Exxon Mobil, die außerdem am kommenden Freitag ihre Quartalszahlen vorstellen werden. Im Kerngeschäft der beiden, der Öl-Förderung, fallen auch große Mengen Erdgas an. Daher könnten beide Konzerne von dauerhaft erhöhten LNG-Preisen profitieren.

Am Montag unterstützt aber vor allem ein gestiegener Öl-Preis, nachdem US-Präsident Donald Trump die Sanktionsfrist für Russland verkürzt hat und dem Iran mit weiteren militärischen Maßnahmen gedroht hat, sollte das Land weiter Uran anreichern.

Fazit: Rallye womöglich nur ein Strohfeuer

Die Exporteure und Förderer von Erdgas gehören am Montag zu den großen Gewinnern am US-Aktienmarkt. Anlegerinnen und Anlegern feiern die im Handelsstreit erreichte Einigung und quittieren die Zusage der EU, künftig noch mehr LNG zu kaufen, mit kräftigen Kursgewinnen.

Der Rallye jetzt hinterherzujagen, ergibt im von großen makroökonomischen Unsicherheiten geprägten Marktumfeld jedoch keinen Sinn. Stärker als von Importzusagen werden die Aktienkurse bewegt durch die Rohstoffpreise. Und hier zeichnete sich sowohl bei Öl als auch bei Erdgas zuletzt ein anhaltend hoher Verkaufsdruck ab. Bei den Kursgewinnen am Wochenauftakt könnte es sich daher um ein bald schon wieder erlöschendes Strohfeuer handeln.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Cheniere Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,39 % und einem Kurs von 198,5EUR auf Tradegate (28. Juli 2025, 16:29 Uhr) gehandelt.

