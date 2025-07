UNTERNEHMEN vom 28.07.2025 - 15.15 Uhr

MAILAND/MÜNCHEN - Im Bieterkampf um den Medienkonzern ProSiebenSat.1 will die Holding der Berlusconi-Familie ihr Angebot erhöhen. Die Barkomponente von 4,48 Euro je Aktie bleibe unverändert, teilte die italienische MediaForEurope (MFE) am Montag in Mailand mit. Erhöht wurde der Aktienteil. MFE bietet nun zusätzlich 1,3 eigene Aktien, nach ursprünglich 0,4 Aktien. An der Börse führte dies zu einem deutlichen Aufschlag bei den ProSiebenSat.1-Titeln und einem kräftigen Minus bei den MFE-Anteilen.

INGOLSTADT - Die Zölle von US-Präsident Trump, Kosten für den Konzernumbau und schwache Geschäfte in China haben den Gewinn von Audi im ersten Halbjahr einbrechen lassen. 1,3 Milliarden Euro nach Steuern bedeuten ein Minus von 37,5 Prozent, wie der zu VW gehörende Autobauer, zu dem auch Bentley und Lamborghini gehören, am Montag mitteilte. Es ist bereits das dritte Mal in Folge, dass das erste Halbjahr im Vorjahresvergleich deutlich schlechter ausfällt. Noch 2022 hatten die Ingolstädter 4,4 Milliarden Euro Gewinn ausgewiesen. Zahlen zum operativen Geschäft von Audi hatte vor dem Wochenende bereits der VW-Konzern mitgeteilt.

Samsung zieht milliardenschweren KI-Chip-Auftrag von Tesla an Land

SEOUL - Der Elektronikkonzern Samsung hat für seine seit zuletzt schwächelnde Halbleiterproduktion einen dicken Fisch an Land gezogen. So schlossen die Südkoreaner eine milliardenschwere Vereinbarung mit dem E-Autobauer Tesla . So soll Samsung den Ki-Chip der nächsten Generation fertigen, teilte das Unternehmen am Montag in Seoul mit. Die Vereinbarung hat einen Wert von umgerechnet 16,5 Milliarden US-Dollar (rund 14 Mrd Euro). Sie läuft bis Ende 2033. Samsung soll den AI6-Chip in seinem neuen Werk in Texas fertigen.

ROUNDUP: Windanlagenbauer Nordex verdient mehr - Aktie setzt Rally fort

HAMBURG - Der Windanlagenhersteller Nordex hat seine Profitabilität im zweiten Quartal deutlich verbessert. So stieg das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 64 Prozent auf 108 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montag in Hamburg mitteilte. Die entsprechende Marge stieg von 3,5 auf 5,8 Prozent. Unter dem Strich fuhr Nordex mit 31 Millionen Euro deutlich mehr Gewinn ein als im Vorjahr. Damals hatte das Unternehmen lediglich eine halbe Million Euro verdient.

ROUNDUP: 'Ungeheure Belastung' - Zolldeal stößt auf Kritik

TURNBERRY/BERLIN - Der Zolldeal zwischen den USA und der EU hat in Deutschland und Europa teils scharfe Kritik ausgelöst. Deutliche Worte kamen aus der französischen Regierung und Teilen der deutschen Industrie. Die Bundesregierung verteidigte hingegen die Einigung. Die Reaktionen im Überblick.

ROUNDUP/Illegale Produkte: Online-Plattform Temu droht EU-Strafe

BRÜSSEL - Der chinesische Online-Marktplatz Temu verstößt nach einer Analyse von Experten der EU-Kommission gegen europäisches Digitalrecht. Es sei nachgewiesen worden, dass für Verbraucher in der EU ein hohes Risiko bestehe, dort auf illegale Produkte zu stoßen, teilte die Brüsseler Behörde zu einer vorläufigen Einschätzung mit. Insbesondere ergab die Untersuchung demnach, dass auf Temu einkaufende Menschen sehr wahrscheinlich Babyspielzeuge oder Elektronikprodukte finden, die nicht EU-Regeln entsprechen.

Weimer: Übernahmeschlacht um ProSiebenSat.1 hat begonnen

BERLIN - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer sieht die journalistische Unabhängigkeit bei ProSiebenSat.1 in Gefahr, sollte der italienische Berlusconi-Konzern MediaForEurope den deutschen Medienkonzern übernehmen. "Es hat eine Übernahmeschlacht begonnen, über deren Ausgang ich mir Sorgen mache", sagte der auch für Medien zuständige Staatsminister dem Nachrichtenmagazin "Spiegel". "Meine Besorgnis kreist um die Frage, ob die journalistische und wirtschaftliche Unabhängigkeit auch nach einem Eigentümerwechsel gewahrt bleibt."

Fast sechs Millionen - E-Automarkt wächst wieder schneller

MÜNCHEN - Die weltweiten Elektroautoneuzulassungen steigen wieder schneller. Im ersten Halbjahr waren es mehr als 5,9 Millionen rein batteriebetriebene Stromer (BEV), wie eine Analyse von PwC zeigt. Das sind 37 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Zum Vergleich: im Gesamtjahr 2024 hatte der Absatz nur um gut 14 Prozent zugelegt.

Neue Luxussteuer beschäftigt deutsche Autobauer in China

PEKING - Eine Änderung der Luxussteuer in China beschäftigt derzeit die großen deutschen Premium-Autobauer. Chinas Finanzministerium hatte vor rund einer Woche eine Änderung der Steuerregelung für Luxusautos mitgeteilt und damit die Grenze, aber der die Abgabe fällig wird, von bisher 1,3 Millionen Yuan (derzeit rund 154.000 Euro) herabgesetzt. Seit vergangenem Sonntag ist die neue Norm in Kraft und dürfte vor allem den chinesischen Marken helfen, die in der Oberklasse unterwegs sind und noch unter den Grenzwert fallen könnten.

-Canyon-Chef: 'Das Klischee vom Rennradfahrer ändert sich'°

