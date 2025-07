Nike-Aktie mit Kurssprung! Das steckt dahinter

Lange war die Aktie von Sportartikelhersteller Nike ein Garant für steigende Kurse. Doch damit ist es seit dem Spätherbst 2021 vorbei. Seither befindet sich die Aktie in einem hartnäckigen Abwärtstrend, der eine Folge sinkende Erlöse und Gewinne ist, da das Unternehmen mit seinen Produkten stark an Popularität eingebüßt hat – eine Folge verfehlter Marken- und Unternehmenspolitik, aber auch aufstrebenden Konkurrenten wie Lululemon , On Holdings und Deckers (Hoka).

Die für Anlegerinnen und Anleger lange Durststrecke könnte jedoch bereits vorüber sein. Gegenüber ihren Mehrjahrestiefs bei 52,28 US-Dollar haben sich die Anteile bereits um fast 50 Prozent verteuert. Nach den zuletzt vorgelegten Quartalszahlen keimte außerdem Zuversicht für einen operativen Turnaround auf.

"Wendepunkt für das Unternehmenswachstum"

Diese Verbesserungen haben die Analystinnen und Analysten der US-Großbank JP Morgan nun dazu veranlasst, ihre Haltung gegenüber Nike zu überdenken. Sie hoben ihr Rating nach einer Neubewertung des Unternehmens von "Neutral" auf "Kaufen" an.

Als Begründung für die veränderte Einschätzung gab Lead-Analyst Matthew Boss, der laut dem Vergleichsportal für Wall-Street-Experten TipRanks als durchschnittlich zuverlässig gilt, die absehbare Wiederbeschleunigung des Unternehmenswachstums in der zweiten Hälfte des Fiskaljahres 2026 an.

Das Unternehmen profitiere hierfür von seiner Marktführerschaft, seiner hohen Diversifikation über viele Produktgruppen hinweg sowie von seinem geographischen Fußabdruck und seinen Distributionskanälen, allen voran dem Direktvertrieb über den unternehmenseigenen Webshop.

JP Morgan sieht Potenzial für Margenexpansion

"Darüber hinaus sehen wir für Nike die Möglichkeit, mehr als 500 Basispunkte seiner erodierten Margen zurückzugewinnen, und zwar mit verbesserten Vollpreis-Verkäufen, der Wahrnehmung neuer Produktinnovationen und einem Hebel der Vertriebsgemeinkosten gegenüber dem Umsatzwachstum", so der Analyst und sein Team in der am Montag veröffentlichten Studie.

Als neues Kursziel nennt JP Morgan 93,00 US-Dollar. Hierfür wurde ein Gewinnvielfaches von 37,5 auf den im Fiskaljahr 2027 erwarteten Gewinn von 2,49 US-Dollar pro Aktie veranschlagt. Das liegt etwas unter dem Fünfjahresmittel von 38,3, damit aber deutlich über dem Branchendurchschnitt.

Aktie legt Upgrade deutlich zu

Das Wort der nach Marktkapitalisierung wertvollsten Bank der Welt besitzt in der Investmentbranche Gewicht. Dementsprechend kann die Aktie von Upgrade profitieren und legt am Montag rund 4,0 Prozent zu. Damit gelingt den Anteilen gegenüber dem Jahresauftakt endgültig der Vorzeichenwechsel.

Im Vergleich zum Stand vor einem Jahr haben die Anteile sogar knapp 8,0 Prozent an Wert gelungen. Da Umsatz und Gewinn im gleichen Zeitraum aber gefallen sind, hat der Markt begonnen, eine operative Trendwende einzupreisen. Bleibt diese aus, könnte die Trendwende jederzeit ein rasches Ende finden.

Fazit: Just don't do it!

Angesichts der weit über den Vielfachen der Konkurrenz liegenden Bewertungskennziffern, nicht nur beim KGV, sollten Anlegerinnen und Anleger die Nike-Aktie ohnehin meiden. Höhere Kapitalrenditen versprechen die Mitbewerber Adidas, Lululemon und Anta Sports.

Selbst Puma könnte mittel- und langfristig höhere Gewinne abwerfen, wenn das Unternehmen endlich seine Wachstumsschwäche in den Griff bekommt. Das erinnert zwar stark an die Lage von Nike, allerdings sind die Herzogenauracher deutlich günstiger bewertet und damit in einer besseren Ausgangslage für nachhaltige Kursgewinne. Nike, just do it? Aus Bewertungsperspektive besser nicht.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,91 % und einem Kurs von 68,17EUR auf Tradegate (28. Juli 2025, 17:04 Uhr) gehandelt.

