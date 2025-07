Charter wird nicht untergehen - Bernstein erwartet starke Erholung!

Herausforderndes Umfeld – aber Wendepunkt in Sicht

Während der zunehmende Preisdruck durch Streaming-Dienste die Margen traditioneller Kabelanbieter belastet, sendet Bernstein ein überraschendes Signal an Anleger: Die Investmentbank hat die Aktie von Charter Communications auf "Outperform" hochgestuft – und sieht trotz gesenktem Kursziel ein deutliches Kurspotenzial von über 20 Prozent.

Der neue Optimismus kommt von Analyst Laurent Yoon, der die Aktie zuvor mit "Market Perform" eingestuft hatte. Zwar senkte er das Kursziel von 410 auf 380 US-Dollar, doch das impliziert noch immer eine potenzielle Aufwärtsbewegung von rund 23 Prozent gegenüber dem aktuellen Kursniveau. Seit Jahresbeginn hat die Charter-Aktie rund 10 Prozent an Wert verloren – ein Rückgang, den Yoon als übertrieben einstuft.

Laut Daten von TipRanks.com überzeugt Analyst Lorant Yoon mit einer Erfolgsquote von 76 Prozent und einem durchschnittlichen Return von 9,1 Prozent pro Empfehlung.

"Die Fundamentaldaten von Charter bleiben herausgefordert", räumt Yoon offen ein. Doch gleichzeitig erwartet er, dass sich die finanzielle Lage des Unternehmens sukzessive verbessert – ab 2026, deutlich ab 2027. Die Investitionsausgaben (Capex), die derzeit auf hohem Niveau bleiben, sollen sukzessive sinken, was den freien Cashflow (FCF) erheblich steigern dürfte. Für 2026 prognostiziert Bernstein eine FCF-Rendite von über 10 Prozent, die in den Folgejahren in den mittleren bis hohen zweistelligen Bereich steigen könnte.

Buybacks im Fokus – Kabelriese nicht am Ende

Yoon betont, dass Charter – trotz intensiver Konkurrenz durch Glasfaseranbieter und 5G – nicht strukturell gebrochen sei. Der Analyst geht davon aus, dass Charter seinen wachsenden Cashflow gezielt zur Rückführung von Aktien (Buybacks) einsetzen wird. Eine Strategie, die Investoren direkte Wertschöpfung bieten könnte.

"Während die Ära der Dominanz für klassische Kabelanbieter vorbei ist, sind sie keineswegs passiv", so Yoon. "Charter zeigt, dass sich disziplinierte Kostenführung und strategische Investitionen in neuen Bereichen – etwa im Mobilfunk – langfristig auszahlen."

Mobilfunksparte als Lichtblick

Insbesondere die Entwicklungen im Mobilfunksegment von Charter stuft Bernstein als positiven Impulsgeber ein. Die Netto-Neukundenzahlen seien weiterhin auf einem gesunden Niveau, trotz zunehmender Marktsättigung und Preiskämpfe. Dieser Geschäftsbereich könnte sich laut Yoon zu einem strategischen Wachstumstreiber entwickeln, der langfristig zur Stabilisierung des Gesamtunternehmens beiträgt.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion