Evotec-Aktie: Ist sie nach über 83 % Kursrückgang jetzt ein Kauf?

Evotec -Aktien haben seit 2021 mehr als 83 Prozent an Wert verloren (28.07.2025). Ist das Geschäftsmodell etwa gefährdet oder handelt es sich um einen vorübergehenden zyklischen Abschwung, auf den eine starke Erholung folgt?

Warum Evotec-Aktien gefallen sind

Nach einem Rekordjahr 2021 mit einem Jahresgewinn von 216 Millionen Euro musste Evotec 2022 bis 2024 hohe Verluste von 176 Millionen, 84 Millionen beziehungsweise 196 Millionen Euro hinnehmen.

Während der Forschungsdienstleister zunächst von der Sonderkonjunktur Corona-Pandemie profitierte, brach mit dem Rückzug vieler Pharma- und Biotechunternehmen das Ergebnis ein. Letztere verstärkten mit den steigenden Zinsen und Energiekosten ihre Sparmaßnahmen, während die Corona-Zusatzaufträge plötzlich wegfielen.

Evotec investierte angesichts wachsender Märkte auch in den Kapazitätsaufbau seiner Tochter Just – Evotec Biologics, was das Ergebnis zusätzlich belastete.

Das Hamburger Unternehmen ist auf dem Markt der Forschungsdienstleister außerdem nicht allein, was den Margendruck erhöht. So verursachen Evotecs Produktionsanlagen und Infrastruktur vergleichsweise hohe Fixkosten, während Konkurrenten wie Charles River Laboratories deutlich profitabler sind.

Während der schweren Phase wurde Evotec zudem Opfer eines Cyberangriffs, der hohe Zusatzkosten verursachte.

Aber nicht nur Evotec, sondern das gesamte Segment ist aufgrund der Auftragsabhängigkeit deutlich zyklischer als die Entwicklung der Pharma- und Biotechunternehmen selbst, die mit dem Verkauf von Mitteln und Therapien stetige Cashflows erwirtschaften. So gesehen ist Evotecs jüngster Ergebnis- und Kurseinbruch nicht überraschend, trat schon häufiger auf und wird sich auch zukünftig wiederholen.

Markt- & Evotec-Perspektiven

Der Markt der pharmazeutischen Auftragsforschung hat nach GrandView Research 2024 ein Volumen von 41,22 Milliarden US-Dollar erreicht und könnte bis 2030 auf etwa 63 Milliarden US-Dollar anwachsen.

Gründe sind steigende Forschungs- und Entwicklungskosten, die zunehmende Komplexität klinischer Studien, der steigende Bedarf an spezialisierten Dienstleistungen, technologische Innovationen wie künstliche Intelligenz und Datenanalytik sowie strengere regulatorische Anforderungen, weshalb immer mehr Pharmaunternehmen diese Tätigkeiten auslagern. Daran wird sich in den kommenden Jahren wenig ändern. So zählte selbst Evotec allein im vergangenen Geschäftsjahr (2024) 292 neue Kunden.

Somit besitzt das Hamburger Unternehmen unter der Voraussetzung sinkender Kosten langfristig Perspektive.

Das neue Managementteam um CEO Christian Wojczewski arbeitet bereits an einem Turnaround. Eine strategische Neuausrichtung, darunter der Ausstieg aus dem Gentherapiegeschäft, Standortschließungen wie in Orth (Österreich) oder Lyon (Frankreich) und Stellenkürzungen, soll die EBIT-Marge bis 2028 auf über 20 Prozent erhöhen.

Sollten die USA in naher Zukunft ebenfalls die Leitzinsen senken, würde dies den Pharmasektor zusätzlich entlasten.

Wo die Aktie heute steht

Die Marktbewertung ist hingegen mit den Kursen in den vergangenen Jahren sehr stark gefallen und liegt heute nur noch auf dem Niveau wie zuletzt etwa 2009. Während der anschließenden Geschäftserholung vervielfältigte sich die Evotec-Aktie.

Ein ähnliches Szenario könnte unter den Voraussetzungen einer Margenerholung und eines weiteren Marktwachstums in den kommenden fünf bis zehn Jahren wieder eintreten.

Konkurrenten wie ICON und Charles River Laboratories zeigten zuletzt bereits erste Verbesserungstendenzen.

Fazit

Auch wenn die Evotec-Ergebnisse aktuell unter Druck stehen, könnten die Konzernneuausrichtung und der übergeordnete Branchentrend mittel- bis langfristig eine Wende einleiten. Kurzfristig sind allerdings noch keine Verbesserungen erkennbar, und das Geschäft bleibt auch zukünftig anfällig, weshalb die Aktie kein Dauerinvestment ist.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion





