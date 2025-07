Morgan Stanley gibt Rekordziel aus und nennt 4 Favoriten

Mike Wilson, Chefstratege für US-Aktien bei Morgan Stanley, gehört inzwischen zu den Optimisten. In einer neuen Analyse, die am Montag veröffentlicht wurde, bekräftigte er seine bullische Sicht auf den S&P 500. Wilson rechnet mit einem Stand von 7.200 Punkten innerhalb der kommenden zwölf Monate. Ein Szenario, das auf einem erwarteten Gewinn je Aktie von 319 US-Dollar und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22,5 basiert.

Diese Bewertung sei durch mehrere Faktoren gerechtfertigt, so Wilson. Er verweist auf ein robusteres Umfeld für Unternehmensgewinne und Cashflows als noch vor einigen Monaten angenommen. Als Treiber nennt er unter anderem den verstärkten Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI), die Schwäche des US-Dollars, Steuervorteile durch den "One Big Beautiful Bill Act" der Trump-Regierung und eine starke Nachholnachfrage in vielen Branchen.