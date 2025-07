ROUNDUP 2 Windanlagenbauer Nordex verdient mehr - Euphorie schnell verpufft Der Windanlagenhersteller Nordex hat seine Profitabilität im zweiten Quartal deutlich verbessert. So stieg das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 64 Prozent auf 108 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montag in Hamburg …