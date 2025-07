Branche sieht Versorgungsrisiken

Berlin (ots) - Pharma Deutschland reagiert mit Sorge auf das neu geschlossene

Handelsabkommen zwischen der EU und den USA. Zwar betont

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die "Stabilität und Planbarkeit"

des Deals, doch aus Sicht des Verbandes bringt die pauschale Einführung eines

15-Prozent-Zolls für Arzneimittel vor allem neue Belastungen für die

internationale Gesundheitsversorgung und ein strukturelles Risiko für die

pharmazeutische Industrie. Seit den 1990er Jahren galt der zollfreie

Medikamentenaustausch als unverzichtbares Rückgrat für eine verlässliche

Versorgung und die enge transatlantische Partnerschaft zwischen der EU und den

USA - doch genau dieses Fundament gerät nun ins Wanken.



"Was gegebenenfalls Planbarkeit für viele Branchen bedeutet, ist im

Arzneimittelbereich eine strategische Belastung für europäische

Pharma-Hersteller", sagt Dorothee Brakmann, Hauptgeschäftsführerin von Pharma

Deutschland. "Für die Branche war der bislang geltende Zero-for-Zero-Zollpakt

eine Stärkung der Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit im Sinne einer

nachhaltigen EU-Arzneimittelstrategie, die auch in Krisenzeiten Europa durch

eigene Pharmastandorte stärkt."





Zwar sind laut EU-Kommission bestimmte Generika und Rohstoffe von den neuenZöllen ausgenommen, was als grundsätzlich positives Signal einzuordnen sei,jedoch fehlten bislang klare Kriterien und umfassende Transparenz, so Brakmannweiter.Verlorene Chance: Nullzoll als StabilitätsankerNoch 2023 hatte sich die EU im Rahmen der WTO klar für den Fortbestand deszollfreien Arzneimittelhandels ausgesprochen - als "global public good". Mit demaktuellen Kurswechsel wird dieser Grundsatz faktisch aufgegeben. "Ein echterFortschritt wäre es gewesen, Arzneimittel grundsätzlich von Zöllen auszunehmen -wie bei strategischen Gütern, darunter z.B. Flugzeuge und Flugzeugteile", betontBrakmann. "Das hätte echte Stabilität im Sinne der globalen Versorgungbedeutet."Pharma Deutschland fordert die Bundesregierung und die EU-Kommission auf, zügigdie konkreten Auswirkungen auf die pharmazeutische Industrie anzuerkennen undgezielte Ausgleichsmaßnahmen auf den Weg zu bringen, beispielsweise weitereAusnahmen. Die Produktion in Europa muss gestärkt, gezielte Investitionsanreizegeschaffen und eine Handelspolitik entwickelt werden, die sowohl dieVersorgungssicherheit als auch die Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandortssichert.