Kursgewinne - Zollabkommen birgt auch Belastungen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag nach der Einigung auf ein Zollabkommen zwischen der EU und den USA zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,31 Prozent auf 129,71 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,68 Prozent. In den meisten Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach.

Die USA und die EU einigten sich auf einen Basiszollsatz in Höhe von 15 Prozent auf die meisten EU-Importe in die Vereinigten Staaten. Dies sorgte zunächst für etwas Zuversicht an den Aktienmärkten. Die als sicher geltenden Staatsanleihen gerieten jedoch nicht unter Druck, sondern legten sogar zu. Schließlich bringt das Abkommen auch Belastungen für die deutsche Wirtschaft.