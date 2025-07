NovoPacks und Sirdaryo Mega Luks bündeln ihre Kräfte und mischen den europäischen Markt für FIBC/Big Bags & Bulk Bags aus PP-Gewebe auf

SOFIA, BULGARIEN / ACCESS Newswire / 28. Juli 2025 / NovoPacks Ltd., ein Spezialist für industrielle Verpackungslogistik, hat heute bestätigt, dass das Unternehmen die alleinigen Vertriebsrechte für die komplette Produktserie von FIBC (Flexible Intermediate Bulk Container)/Big Bags, Säcken aus PP-Gewebe und die dazugehörigen Polyethylenfolien, die von der Firma Sirdaryo Mega Luks (SML) hergestellt werden, erhalten hat. Die mehrjährige Vereinbarung unterstreicht NovoPacks Mission, sicherere, umweltfreundlichere und wirtschaftlichere Big Bag-Lösungen für Verarbeiter in den Bereichen Chemie, Mehl- und Getreidemüllerei, Landwirtschaft und Saatgut, Zement und Baustoffe, Futtermittel und Düngemittel sowie Kunststoffe und Bergbau anzubieten.

Industrielle Pferdestärke setzt neue Maßstäbe bei internationalen Liefermengen

SML betreibt einen der modernsten Verpackungskomplexe in ganz Zentralasien. Sein vertikal integrierter, 62 Hektar (ca. 153 Acres) großer Campus in Sirdaryo ist ausgestattet mit Rundwebstühlen der Firma Starlinger/Lohia, Gießfolienanlagen der Firma Brückner und Flexodruckmaschinen von W&H. Mit rund 5 000 Mitarbeitern produziert das Werk über 36 Millionen Gewebesäcke pro Monat, darunter 2 Millionen FIBC/Big Bags, sowie 25.000 Tonnen BOPP-Folie und 20.000 Tonnen PE-Stretch- bzw. Schrumpffolie pro Jahr.

Zur Bildansicht hier klicken.

Jeder Bag wird aus 100 Prozent frisch gebildeten Polypropylenfasern gewebt und durchläuft Kontrollen in ISO-zertifizierten Labors, die mit einem Metalldetektor auf dem Webstuhl und einer automatischen fotografischen Inspektion ausgestattet sind. Damit wird die vollständige Rückverfolgbarkeit der Reißfestigkeit, Lebensmittelsicherheit und Einhaltung der UN-Gefahrgutvorschriften gewährleistet.

Ein weiterer entscheidender Vorteil ist die Schnelligkeit. Während Lieferungen aus Indien oder China von Tür zu Tür 12 bis 16 Wochen dauern können, erreichen SML-Produkte, die auf dem Landweg über Kukuryki (Polen) zu den NovoPacks-Endkunden gebracht werden, diese Kunden in Europa in lediglich 2 bis 4 Wochen. Auf ähnliche Weise verkürzen direkte Seewege die Transitzeiten für nordamerikanische und afrikanische Importeure. In Verbindung mit den wettbewerbsfähigen Energie- und Arbeitskosten in Usbekistan ermöglicht dieser logistische Vorteil den Firmen NovoPacks und SML, Premiumqualität zu Preisen anzubieten, die mit denen asiatischer Anbieter mithalten oder diese sogar unterbieten.