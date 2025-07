Deutsche Indizes im Minus: SDAX und US-Märkte trotzen dem Abwärtstrend

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag zeigen die großen Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen Rückgang von 1,44% und steht aktuell bei 23.964,49 Punkten. Ähnlich negativ entwickelt sich der MDAX, der um 1,74% nachgibt und bei 31.056,25 Punkten notiert. Der TecDAX zeigt ebenfalls eine negative Tendenz mit einem Minus von 0,50% und einem aktuellen Stand von 3.846,05 Punkten. Im Gegensatz dazu kann der SDAX leicht zulegen und verzeichnet ein Plus von 0,03%, womit er bei 17.876,73 Punkten steht. Auch der S&P 500 zeigt eine minimale positive Entwicklung mit einem Anstieg von 0,03% und einem aktuellen Stand von 6.393,64 Punkten. Der Dow Jones hingegen bleibt nahezu unverändert mit einem leichten Minus von 0,01% und notiert bei 44.900,76 Punkten. Insgesamt zeigt sich, dass die deutschen Indizes heute überwiegend im Minus sind, während die US-amerikanischen Indizes eine stabilere bis leicht positive Entwicklung aufweisen.Der SDAX sticht als einziger deutscher Index mit einem leichten Plus hervor.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Infineon Technologies mit einem Plus von 1.33%. Vonovia folgt mit 0.91%, während Sartorius Vz. mit 0.73% ebenfalls im Plus liegt.Im Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die deutliche Verluste verzeichnen. Mercedes-Benz Group führt die Negativliste mit einem Rückgang von 5.20%, gefolgt von Porsche AG mit -4.24% und Volkswagen (VW) Vz. mit -3.68%.Im MDAX stechen Evotec mit 2.81% und AIXTRON mit 1.88% hervor. Aroundtown kann sich mit einem Plus von 1.28% ebenfalls behaupten.Die MDAX-Flopwerte zeigen hingegen erhebliche Rückgänge, angeführt von RENK Group mit -5.82%. HENSOLDT folgt mit -5.05% und Redcare Pharmacy mit -4.89%.Im SDAX dominiert ProSiebenSat.1 Media mit einem beeindruckenden Anstieg von 12.00%. Stabilus und SUESS MicroTec folgen mit 5.60% und 4.58%.Die Flopwerte im SDAX zeigen ebenfalls negative Tendenzen, mit MLP bei -2.60%, Fielmann bei -3.17% und Sixt bei -3.71%.Im TecDAX führt SUESS MicroTec mit 4.58%, gefolgt von Evotec mit 2.81% und Eckert & Ziegler mit 2.46%.Die TecDAX-Flopwerte sind weniger erfreulich, mit HENSOLDT bei -5.05%, Nordex bei -2.31% und Elmos Semiconductor bei -1.77%.Im Dow Jones sind Nike (B) mit 3.89% und IBM mit 1.61% die Spitzenreiter, während 3M mit 1.43% ebenfalls positiv abschneidet.Die Flopwerte im Dow Jones zeigen negative Entwicklungen, angeführt von Travelers Companies mit -1.74%, gefolgt von Cisco Systems mit -1.62% und Verizon Communications mit -1.47%.Im S&P 500 sticht Super Micro Computer mit einem Anstieg von 6.13% hervor, gefolgt von Nike (B) mit 3.89% und Tesla mit 3.57%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls Rückgänge, angeführt von Charter Communications Registered (A) mit -2.78%, Newmont Corporation mit -3.04% und Freeport-McMoRan mit -3.05%.