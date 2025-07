EssilorLuxottica wächst überraschend stark

CHARENTON-LE-PONT (dpa-AFX) - Der Brillenkonzern EssilorLuxottica hat im ersten Halbjahr mehr erlöst als gedacht. Zu konstanten Wechselkursen stieg der Erlös im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,3 Prozent auf gut 14 Milliarden Euro, wie das französisch-italienische Unternehmen am Montagabend in Charenton-le-Pont mitteilte. Auf Basis aktueller Wechselkurs war das Wachstum mit 5,5 Prozent etwas geringer. Dabei punktete der Konzern mit Brillenmarken wie Burberry, Oakley und Ray-Ban in allen Regionen bis auf Lateinamerika. Im ersten Halbjahr verdiente der Konzern bereinigt um Sondereffekte fast 1,8 Milliarden Euro./jha/he