ATX nach Zolldeal schwächer

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag etwas schwächer geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Minus von 0,36 Prozent und 4.558,93 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime fiel ebenfalls um 0,36 Prozent auf 2.289,18 Zähler. Auch an anderen Börsen in Europa ging es zum Wochenstart nach unten. Die Einigung auf einen Zolldeal der EU mit den USA löste nur kurzfristig Kursgewinne aus, im Verlauf fielen die Märkte zurück.

Das Abkommen habe zwar einen drohenden Handelskrieg abgewendet, die höheren Zölle würden aber den Zugang zu Europas wichtigstem Absatzmarkt erschweren, schrieben die Ökonomen der Commerzbank. "Wir gehen davon aus, dass dies die EU-Exporte in die USA über die kommenden zwei Jahre um etwa ein Viertel drücken wird. Dies dürfte für sich genommen das Wirtschaftswachstum in der EU merklich bremsen", so die Experten.