U.S. GoldMining begrüßt Pläne des Bundesstaates Alaska zum Ausbau der wichtigen Straßeninfrastruktur zum Whistler Gold-Kupfer-Projekt

Anchorage, Alaska – 28. Juli 2025 – U.S. GoldMining Inc. (NASDAQ: USGO) - https://www.commodity-tv.com/play/us-goldmining-further-exploration-in ... - („U.S. GoldMining” oder das „Unternehmen”) begrüßt nachdrücklich die jüngste Ankündigung des Bundesstaates Alaska, dass die Alaska Industrial Development and Export Authority („AIDEA”) einen Genehmigungsantrag für das West Susitna Access Project („WSAP”) eingereicht hat. Diese transformative Infrastrukturinitiative wird das Whistler Gold-Kupfer-Projekt („Whistler” oder das „Projekt”) über eine Straße direkt mit der bestehenden Verkehrsinfrastruktur im Großraum Anchorage im Süden von Zentralalaska verbinden.

Am 25. Juli 2025 gab AIDEA bekannt (hier), dass sie beim Department of the Army („DA“) einen Antrag auf eine Einzelgenehmigung für den Bau des WSAP gestellt hat, einer 78,5 Meilen langen Zufahrtsstraße durch den Matanuska-Susitna Borough („MSB“) im Süden von Zentralalaska. Die WSAP wird Whistler mit der bestehenden Autobahn-, Eisenbahn-, Strom- und Hafeninfrastruktur im östlichen MSB verbinden, wo in den drei Städten Anchorage, Palmer und Wasilla zahlreiche qualifizierte Arbeitskräfte leben. Die WSAP wird ganzjährig öffentlichen Zugang zu derzeit abgelegenen staatlichen und privaten Grundstücken innerhalb des MSB sowie zu Gebieten ermöglichen, die für die Ressourcenerschließung vorgesehen sind, darunter das Whistler-Projekt. Der WSAP beginnt etwa 1,4 Meilen westlich von Alexander Creek und erstreckt sich bis zur Whiskey Bravo-Landebahn und den Mineralienexplorationskonzessionen und dem Lagerplatz des Unternehmens in Whistler, wo er etwa 2 Meilen von der Flaggschiff-Gold-Kupfer-Lagerstätte des Projekts endet.

Die Ankündigung der AIDEA enthielt ein Zitat des Gouverneurs von Alaska, Mike Dunleavy, der erklärte: „Die West Susitna Road der AIDEA ist für die Einwohner Alaskas von großer Bedeutung, insbesondere für die Anwohner, die einen besseren Zugang zu Jagd, Fischerei, Freizeitaktivitäten und potenziellen Möglichkeiten im Bergbau, in der Verarbeitung und im verarbeitenden Gewerbe suchen. Meine Regierung und die AIDEA suchen kontinuierlich nach Möglichkeiten, unsere Wirtschaft anzukurbeln und gut bezahlte Arbeitsplätze für Familien zu schaffen. Dieses Projekt bietet Alaska eine fantastische Gelegenheit, zu expandieren und Einnahmen zu generieren. Ich setze mich für diese Initiative ein und bin entschlossen, Ressourcen zu erschließen, die allen Alaskanern zugutekommen werden.“