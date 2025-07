Skoda Auto mit solidem Finanzergebnis und beim Fahrzeugverkauf auf Platz drei in Europa (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) - > Starke Nachfrage: Skoda liefert in den ersten sechs

Monaten des Jahres 2025 weltweit 509.400 Fahrzeuge aus (+13,6 %) und wird damit

drittstärkste Automarke Europas



> Solides Finanzergebnis: Umsatz steigt auf 15,070 Mrd. Euro (+10,4 %),

operatives Ergebnis erreicht 1,285 Mrd. Euro (+11,8 %), Netto-Cashflow liegt bei

1,453 Mrd. Euro (+3,2 %)





> Robuste Rentabilität: Mit einer Umsatzrendite von 8,5 % (8,4 %) zählt SkodaAuto zu den führenden Marken im Volumensegment> Elektrifizierte Skoda-Modelle bei Kunden beliebt: Vollelektrische undPlug-in-Hybridmodelle machen 22,8 % (9,4 %) der Auslieferungen von Skoda inEuropa aus> Deutliche Fortschritte auf internationalen Märkten: Rekordergebnisse in Indienund Verkaufsstart des lokal produzierten Kushaq in VietnamIm ersten Halbjahr 2025 hat Skoda Auto weltweit 509.400 Fahrzeuge an Kundenausgeliefert, das entspricht einem Wachstum von 13,6 % gegenüber demVorjahreszeitraum. Die starke Absatzentwicklung spiegelt sich auch in denFinanzergebnissen des Unternehmens wider: Der Umsatz stieg auf 15,070 Mrd. EUR(+10,4 %), das operative Ergebnis erreichte 1,285 Mrd. EUR (+11,8 %) und derNetto-Cashflow lag bei 1,453 Mrd. EUR (+3,2 %). Die Umsatzrendite blieb mit 8,5% (8,4 %) auf einem robusten Niveau. Skoda erreicht außerdem einen historischenMeilenstein und wurde zur drittbestverkauften Automarke in Europa (EU-27 plusGroßbritannien, Schweiz, Norwegen und Island). Der tschechische Hersteller hatsich bis zum Ende des Jahrzehnts einen festen Platz unter den drei führendenMarken in Europa zum Ziel gesetzt. Auf dem europäischen Markt lieferte Skoda409.100 Fahrzeuge an Kunden aus (+10,5 %) und liegt damit deutlich über demGesamtmarktwachstum. Zu diesem Erfolg tragen maßgeblich die Elektro- undPlug-in-Hybridmodelle bei. In Europa lieferte Skoda 72.000 Elektrofahrzeuge und21.400 Modelle mit Plug-in-Hybridantrieb an Kunden aus. Zusammen ergibt das 22,8% der Auslieferungen. Zudem hat Skoda Auto seine Präsenz in Asien deutlichausgebaut und 33.300 Fahrzeuge an Kunden in Indien ausgeliefert. Damit stelltedie Marke in ihrem 25. Jahr auf dem Subkontinent einen neuen Rekord auf. DasWachstum beträgt 107,7 % gegenüber dem Vorjahr. In Vietnam wurde der Verkauf desersten lokal produzierten Skoda-Modells - des SUV Kushaq - aufgenommen.Klaus Zellmer, CEO von Skoda Auto, kommentiert: "Skoda Auto ist auf Erfolgskursund hat trotz erheblicher Herausforderungen in unserer Branche solideFinanzergebnisse für das erste Halbjahr 2025 erzielt. Wir haben erneut Wachstumbei allen unseren Kernkennzahlen verzeichnet und gezeigt, dass wir eine der