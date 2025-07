ON Semiconductor Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 28.07.2025

ON Semiconductor ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die in der Automobil-, Industrie- und Kommunikationsbranche eingesetzt werden. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Produkten, darunter Leistungshalbleiter und Sensoren, und konkurriert mit Firmen wie Texas Instruments und Infineon. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Fokussierung auf energieeffiziente Technologien.

ON Semiconductor Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.07.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die ON Semiconductor Aktie. Mit einer Performance von +5,13 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?