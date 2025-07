Nach +120 Prozent in 4 Monaten. Was ist für diesen Uran-Überflieger noch drin?

Die Perspektiven für Uran haben sich durch Trumps Präsidentschaft nachhaltig aufgehellt. Der Uranpreis legte in den letzten Wochen deutlich zu und stieg von Mitte April bis Ende Juni von 63 US-Dollar auf fast 80 US-Dollar / lb. Seit Ende Juni konsolidiert jedoch der Uranpreis. Aktuell hat sich der Uranpreis auf 70 US-Dollar zurückgezogen. Dabei sollte es sich um eine temporäre Verschnaufpause handeln.

Cameco vor den Zahlen

Der kanadische Uranproduzent Cameco wird am 31. Juli über die Finanzergebnisse des 2. Quartals berichten. Die starken Zahlen für das 1. Quartal und die verbesserten Rahmenbedingungen haben eine gewisse Erwartung hinsichtlich der Q2-Daten geschürt. Und diese manifestiert sich nicht zuletzt in der imposanten Rallye des Aktienkurses. Mit anderen Worten: Am 31. Juli kommt der exponierte Aktienkurs der Kanadier auf den Prüfstand.

Zusammengefasst - Was ist für diesen Uran-Überflieger noch drin?

Cameco ist zwar in erster Linie als Uranförderer und Uranproduzent bekannt, doch das Unternehmen hat noch die eine oder andere strategische Beteiligung vorzuweisen. So ist Cameco mi 49 Prozent an Westinghouse Electric Company. Westinghouse Electric Company wiederum bietet eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen für Kernkraftwerksbetreiber an. Westinghouse Electric Company dürfte maßgeblich von Trumps Impulsen für die Kernenergiebranche profitieren.

Die Cameco-Aktie weist in der aktuellen Phase ein unfassbares Momentum auf. Seit Anfang April legte der Kurs der Aktie von 50 CAD auf 110 CAD zu. 120 Prozent in nicht einmal 4 Monaten – das verlangt über kurz oder lang nach einer Korrektur. Mit Gewinnmitnahmen ist ob des exponierten Kursniveaus jederzeit zu rechnen. Aus charttechnischer Sicht wäre es ideal, wenn sich etwaige Rücksetzer oberhalb der Unterstützungen von 103 CAD und 93 CAD abspielen würden. Ein Rücksetzer unter die 93 CAD würde eine Neubewertung der Lage notwendig machen. Mit Blick auf die Oberseite ist festzustellen: Der Weg ist frei. Und womöglich liefert Cameco so überzeugende Zahlen, dass die Rallye einen weiteren Schub bekommt. Am 31. Juli fällt die Entscheidung.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

