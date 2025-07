Börsen Update USA - 28.07. - Dow Jones schwach -0,28 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:59:53) bei 44.777,27 PKT und fällt um -0,28 %.

Top-Werte: Nike (B) +5,77 %, NVIDIA +2,51 %, IBM +2,30 %, Chevron Corporation +2,12 %, Honeywell International +1,94 %

Flop-Werte: Travelers Companies -1,63 %, Verizon Communications -0,41 %, Cisco Systems -0,20 %, Sherwin-Williams -0,19 %, Amgen -0,07 %

Der US Tech 100 steht bei 23.319,48 PKT und gewinnt bisher +0,17 %.

Top-Werte: Diamondback Energy +5,13 %, Advanced Micro Devices +5,04 %, ON Semiconductor +4,98 %, Tesla +4,40 %, ASML Holding NV NY +4,30 %

Flop-Werte: Charter Communications Registered (A) -1,42 %, T-Mobile US -1,02 %, Coca-Cola Europacific Partners -0,88 %, American Electric Power -0,85 %, DoorDash Registered (A) -0,70 %

Der S&P 500 steht bei 6.382,24 PKT und verliert bisher -0,15 %.

Top-Werte: Super Micro Computer +9,50 %, Nike (B) +5,77 %, Diamondback Energy +5,13 %, Advanced Micro Devices +5,04 %, ON Semiconductor +4,98 %

Flop-Werte: Albemarle -8,59 %, PerkinElmer -6,38 %, Centene -3,63 %, Progressive -2,83 %, Deckers Outdoor -2,51 %