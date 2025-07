SUESS MicroTec - Aktie bricht ein - 28.07.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die SUESS MicroTec Aktie. Mit einer Performance von -4,65 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die SUESS MicroTec-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +17,58 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um -8,30 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,22 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -19,69 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,27 % geändert.

SUESS MicroTec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,30 % 1 Monat -14,22 % 3 Monate +17,58 % 1 Jahr -35,47 %

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 715,30 Mio.EUR wert.

Der Halbleiterzulieferer Suss blickt pessimistischer auf das laufende Jahr. Die Bruttomarge dürfte 2025 zwischen 37 und 39 Prozent liegen, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Zuvor war Suss von 39 bis 41 Prozent ausgegangen. Einmaleffekte in …

SUSS MicroTec SE revises its 2025 profit forecasts, citing operational challenges and maintaining a steady sales outlook despite hurdles.

SUSS MicroTec SE passt seine Finanzprognosen für 2025 an: Die Bruttomarge sinkt, während Einmaleffekte und Marktveränderungen die EBIT-Marge belasten.

SUESS MicroTec Aktie jetzt kaufen?

Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.