Claros Technologies demonstriert erfolgreiche Zerstörung von PFAS mit hohem Durchsatz bei wegweisendem Pilotprojekt

Der Durchbruch, der in Zusammenarbeit mit Daikin America, Inc. erzielt wurde, markiert einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer skalierbaren, kosteneffektiven PFAS-Eliminierung

MINNEAPOLIS, 28. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Claros freut sich, den erfolgreichen Abschluss der weltweit ersten groß angelegten Demonstration der Zerstörung von PFAS mit hohem Durchsatz mithilfe der UV-Technologie in der Anlage von Daikin America Inc. (DAI) in Decatur, Alabama, bekannt zu geben.