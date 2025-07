Musim Mas, Nestlé und AAK erneuern ihre Partnerschaft zur Bewältigung ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Anliegen

SINGAPUR, 28. Juli, 2025 /PRNewswire/ -- Musim Mas, Nestlé und AAK haben ihre Partnerschaft im vierten Jahr in Folge erneuert, um weiterhin unabhängige Ölpalmen-Kleinbauern in Aceh Subulussalam, Indonesien, zu unterstützen. Diese Partnerschaft, die 2021 ins Leben gerufen wurde, konzentriert sich auf die Bewältigung von Entwaldungsrisiken und die umfassenderen ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen, denen sich Kleinbauern gegenübersehen.

Das Herzstück der Zusammenarbeit ist das Subulussalam Smallholders Hub, eine landschaftsbasierte Initiative von Musim Mas, in deren Rahmen Kleinbauern und Village Extension Officers (VEOs) in guter landwirtschaftlicher Praxis (Good Agricultural Practices, GAP) und NDPE-Prinzipien (No Deforestation, No Peat, No Exploitation – (Keine Abholzung, Kein Torf, Keine Ausbeutung) geschult werden. VEOs dienen als lokale Ausbilderinnen und Ausbilder und Wissensmultiplikatoren in ihren Gemeinden.