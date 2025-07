Procter & Gamble bekommt neuen Chef - Moeller wechselt an Verwaltungsratsspitze

CINCINNATI (dpa-AFX) - Der US-Konsumgüterriese Procter & Gamble (P&G) bekommt einen neuen Chef. Der bisher für das operative Geschäft zuständige Shailesh Jejurikar werde Jon Moeller zum 1. Januar 2026 ablösen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Dieser soll zu diesem Zeitpunkt an die Spitze des Verwaltungsrats wechseln. Die P&G-Aktie legte im nachbörslichen Handel in einer ersten Reaktion leicht zu./he