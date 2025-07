U.S. POINTER STUDY ZEIGT, DASS EIN STRUKTURIERTES LEBENSSTILPROGRAMM, DAS AUF MEHRERE RISIKOFAKTOREN ABZIELT, DIE KOGNITIVEN FÄHIGKEITEN ÄLTERER ERWACHSENER MIT RISIKO FÜR KOGNITIVEN ABBAU VERBESSERT

Wichtigste Erkenntnisse

Zwei Lebensstil-Interventionen im Rahmen von U.S. POINTER verbesserten die kognitiven Fähigkeiten älterer Erwachsener, bei denen das Risiko eines kognitiven Rückgangs besteht. Eine strukturierte Intervention mit mehr Unterstützung und Verantwortlichkeit zeigte eine größere Verbesserung im Vergleich zu einer selbstgesteuerten Intervention.

In einer großen, repräsentativen Gruppe älterer Erwachsener mit hohem Risiko für einen kognitiven Verfall wurden Lebensstilinterventionen in mehreren Bereichen mit hoher Adhärenz und Sicherheit durchgeführt.

Die kognitiven Vorteile waren unabhängig von Alter, Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit, Herzgesundheitsstatus und Apolipoprotein E-e4-Genotyp.

TORONTO, 29. Juli 2025 /PRNewswire/ -- The Alzheimer's Association U.S. Study to Protect Brain Health Through Lifestyle Intervention to Reduce Risk (U.S. POINTER) - eine zweijährige, standortübergreifende klinische Studie, die zwei verschiedene Lebensstil-Interventionen in einer repräsentativen Population älterer Erwachsener mit Risiko für kognitiven Verfall und Demenz testet - ergab, dass beide Interventionen die Kognition bei älteren Erwachsenen mit Risiko für kognitiven Verfall verbesserten. Die Studienteilnehmer, die an der strukturierten (STR) Intervention teilnahmen, zeigten im Vergleich zur selbstgesteuerten (SG) Intervention eine stärkere Verbesserung der globalen Kognition und schützten ihre Kognition bis zu zwei Jahre lang vor dem normalen altersbedingten Rückgang. Die STR-Intervention unterschied sich von der SG-Intervention in Bezug auf Intensität, Struktur, Verantwortlichkeit und angebotene Unterstützung.

Die Ergebnisse wurden heute zum ersten Mal auf der Alzheimer's Association International Conference (AAIC) 2025 in Toronto und online veröffentlicht. „Effekte von strukturierten vs. selbstgesteuerten Multidomain-Lebensstil-Interventionen für die globale kognitive Funktion: The U.S. POINTER Randomized Clinical Trial", wurde in The Journal of the American Medical Association (JAMA) zeitgleich mit dem Bericht auf der AAIC 2025 veröffentlicht.

U.S. POINTER ist die erste groß angelegte, randomisierte, kontrollierte klinische Studie, Alzheimer's Association die nachweist, dass eine zugängliche und nachhaltige Intervention für einen gesunden Lebensstil die kognitiven Funktionen verschiedener Bevölkerungsgruppen in Gemeinden in den Vereinigten Staaten schützen kann.