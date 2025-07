Zoll-Deal mit Trump ist ein Schlag für Europa

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Tanja Gönner, kritisiert den vorläufig beigelegten Handelskonflikt mit den USA.



"Es wäre völlig falsch zu sagen, dass wir zufrieden sind. Letzten Endes ist das insgesamt für uns ein Schlag - für die exportorientierte deutsche Wirtschaft und für Europa insgesamt", sagte sie im Berlin-Playbook-Podcast von POLITICO.





"Das ist für uns wenig erfreulich - bis dahin, dass es uns wirklich viel Geld kosten wird, das wir gern anders einsetzen würden", so Gönner weiter. Auch für die US-Seite sieht sie langfristig keinen Gewinn: "Am Ende wird sich das auch bei den amerikanischen Verbrauchern in Preisen niederschlagen."



Positiv bewertet sie, dass Europa in der Krise zusammengehalten habe. Eine Eskalation sei vermieden worden - aus ihrer Sicht ein "wichtiger Schritt", denn: "Ich bin nicht sicher, ob wir dann beim Status quo ante gewesen wären." Einen klaren Sieger gebe es nicht.



Ein Nachverhandeln mit US-Präsident Donald Trump hält Gönner für kaum möglich. "Es geht jetzt darum, klar zu haben und sicherzumachen, dass es jetzt für eine Dauer auch so verlässlich ist", sagte sie. Wichtig sei nun, Planungssicherheit zu schaffen und weitere Zölle zu verhindern: "Für uns ist es sehr wichtig, dass Pharma und Chips damit abgedeckt sind und nicht noch weitere Zölle kommen - da waren deutlich höhere angekündigt."



Schriftliche Klarheit sei nun dringend nötig, fordert sie. Europa müsse zudem seine Konkurrenzfähigkeit stärken: "Wir haben ein paar Hausaufgaben zu machen. Weniger Bürokratie, mehr Stärke."