Erholungsversuch an 24.000-Punkte-Marke

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem schwachen Vortag im Zuge der Enttäuschung über das Zollabkommen der Europäischen Union (EU) mit den USA dürfte dem Dax am Dienstag eine Erholung zunächst schwerfallen. Im Blick steht die runde Marke von 24.000 Punkten, die der deutsche Leitindex zum Wochenauftakt unterschritten hatte.

Gut zwei Stunden vor dem Xetra-Beginn taxierte der Broker IG den Index mit plus 0,09 Prozent auf 23.992 Punkte. Etwas darunter verläuft aktuell die 50-Tage-Linie als Indikator für den mittelfristigen Trend. Am New Yorker Aktienmarkt hatten die Anleger am Vortag verhalten auf das Handelsabkommen zwischen der EU und den USA reagiert. In Asien gaben die Kurse am Dienstag überwiegend nach./ajx/zb