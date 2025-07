AMD plant Preiserhöhung für KI-Chip – Aktie springt!

Die Aktie von Advanced Micro Devices schloss am Montag mit einem deutlichen Plus von 4,32 Prozent bei 173,66 US-Dollar, nachdem ein Bericht von Wccftech auf eine geplante drastische Preiserhöhung für den KI-Chip Instinct MI350 hinwies. Demnach erwägt AMD, den Preis des Hochleistungs-GPUs von derzeit 15.000 US-Dollar auf 25.000 US-Dollar anzuheben – ein Plus von knapp 70 Prozent.

Der Preisaufschlag wäre dennoch deutlich unter dem Niveau von Nvidias Blackwell B200, dem direkten Konkurrenzprodukt, das mit einem Listenpreis jenseits der 30.000-US-Dollar-Marke gehandelt wird. Laut einem Analystenkommentar von HSBC signalisiert der geplante Preisschritt nicht nur eine starke Nachfrage im Markt für KI-Hardware, sondern auch die Bereitschaft der Kunden, für leistungsfähige Alternativen zu Nvidia zu zahlen.

Zwar äußerte sich AMD bislang nicht öffentlich zu dem Bericht, doch Marktbeobachter werten die Entwicklung als ein klares Zeichen für steigende Margen und potenzielle Umsatzsprünge in den kommenden Quartalen.

Analysten von Wells Fargo bekräftigen bullisches Szenario für Rechenzentrums-Geschäft

Analysten von Wells Fargo, angeführt von Aaron Rakers, bestätigten in einer aktuellen Einschätzung ihre positive Prognose für AMDs Data-Center-Sparte. Besonders im Fokus steht dabei die Einführung des MI355X, des Nachfolgers des MI350, der im Juni ausgeliefert wurde und voraussichtlich mit einem Listenpreis im Bereich von 30.000 US-Dollar vermarktet wird.

"Die Anleger werden bei den Quartalszahlen am 5. August genau auf das Tempo und die Breite der MI355X-Einführung achten", so Rakers in seiner Analyse. Das Analysehaus rechnet für das dritte Fiskalquartal 2025 mit einem Rechenzentrumsumsatz von rund 1,65 Milliarden US-Dollar, was einem leichten Wachstum gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Chinesische Exportrestriktionen bleiben Unsicherheitsfaktor

Ein Teil der Unsicherheit bleibt jedoch bestehen: Die Analysten erinnern daran, dass AMD infolge der US-Exportbeschränkungen nach China aktuell keine MI308X-Chips mehr in die Volksrepublik liefern darf. Diese Einschränkung werde das zweite Halbjahr 2025 mit bis zu 800 Millionen US-Dollar Umsatzverlust belasten. Entscheidend für den weiteren Verlauf sei daher der Zeitpunkt der Wiederaufnahme von Lizenzen, um den Export nach China wieder zu ermöglichen.

Marktausblick: AMD als Herausforderer im KI-Zeitalter

Mit der MI300-Serie positioniert sich AMD zunehmend als ernstzunehmender Wettbewerber im boomenden KI-Hardwaremarkt, der bislang von Nvidia dominiert wurde. Die Aussicht auf höhere ASPs (Average Selling Prices) bei gleichzeitig steigender Nachfrage verleiht dem Unternehmen strategische Schlagkraft – insbesondere im Umfeld wachsender Infrastruktur-Investitionen durch Hyperscaler und Cloud-Anbieter.

Während Nvidia mit seinem Blackwell-Portfolio weiter den Ton angibt, hat AMD mit dem MI350 und der anlaufenden MI355X-Serie offenbar eine attraktive Alternative geschaffen – und das zu einem preislich wettbewerbsfähigen Niveau.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion