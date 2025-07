DAX im Sinkflug

Gemessen an den ursprünglich angedrohten Zöllen von 30 Prozent werden nun 15 Prozent Importzoll seitens der USA erhoben - In die EU werden dagegen keine Zölle erhoben. Zwar bietet das Abkommen nun Planungssicherheit, an den Börsen macht sich jedoch Sorge vor Gewinneinbrüchen breit, allen voran in der deutschen Automobilindustrie. Der deutsche Leitindex DAX erlitt daraufhin einen deutlichen Kurseinbruch und rutschte unter die psychologisch relevante Marke von 24.000 Punkten. Damit deutet sich kurzfristig eine Korrektur an, die locker zunächst in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts bei 23.807 Punkten abwärts reichen dürfte, darunter auf das Märzhoch von 23.476 Zählern. Auf der Oberseite gilt es dagegen weiterhin die Preismarke von 24.480 Punkten nachhaltig zu überwinden, damit Aufwärtspotenzial zunächst an die Rekordstände bei 24.639 und darüber an 24.730 Punkte freigesetzt werden kann. Noch müssen jedoch einige Details im Handelsabkommen ausgearbeitet werden, bis ein vollumfänglicher und unterschriftsfähiger Vertrag vorliegt.

Aktuelle Lage