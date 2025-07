NVIDIA steigt auf neue Rekorde

Die Rallye im Chipsektor hält weiter an, NVIDIA markierte im gestrigen Handel mit einem Hoch bei 175,70 US-Dollar ein neues Rekordhoch und nähert sich nun dem Projektionsziel von 178,21 US-Dollar merklich an. Der kurze Kurseinbruch aus der vergangenen Woche spielt hierbei keine größere Rolle, aus den bisherigen Kursmustern geht nämlich kein Topping-Muster hervor, sodass die Aufwärtsvariante weiterhin favorisiert wird. Dennoch übersteigt die Bewertung des Unternehmens schon jetzt gewisse Maßstäbe und mahnt daher zur Vorsicht. Ein konsequentes Stopp-Management sollte hierbei nicht fehlen, obwohl die Aktie unter Umständen ein neuerliches Folgekaufsignal generieren könnte. Dies dürfte aber erst bei einem Sprung über 180,00 US-Dollar geschehen und weitere Kursgewinne an 193,84 US-Dollar ermöglichen. Auf der Unterseite dürfte erst ein nachhaltiger Kursrutsch mindestens unter 164,58 US-Dollar eine Konsolidierung zurück auf das Vorgängerhoch von 152,89 US-Dollar hervorrufen.

Trading-Strategie: