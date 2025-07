JPMORGAN stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas auf "Overweight" mit einem Kursziel von 161 dänischen Kronen belassen. Nach seiner Hochstufung der Aktie am 18. Juli habe er ausführliche Gespräche mit Investoren geführt, schrieb Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Überraschenderweise erfolgten die meisten Gespräche mit "Long-Only-Anlegern", die nun erneut Interesse an der Aktie zeigten. Dagegen sei das Feedback von Hedgefonds-Anlegern eher begrenzt gewesen, was möglicherweise auf die geschäftige Berichtssaison des Windturbinen-Herstellers zurückzuführen sei./rob/edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2025 / 17:11 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 16,42EUR auf Tradegate (29. Juli 2025, 08:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akash Gupta

Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 161

Kursziel alt: 161

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A