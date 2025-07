Rüstungsfieber erfasst Heidelberger Druck - Kursrally

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Vorbörslich hohe Kursgewinne haben am Dienstag die Papiere von Heidelberger Druckmaschinen verbucht. Grund sind Aufträge aus der Rüstungsindustrie. Auf Tradegate schnellten die im Nebenwerteindex SDax notierten Titel um 7,8 Prozent nach oben auf 1,71 Euro. Damit winkt ihnen im Xetra-Handel der höchste Stand seit Juni 2023, die Rally seit Anfang April 2025 zündet also die nächste Stufe. Im Jahr 2025 haben Heidelberger Druck gemessen am Schlusskurs vom Vortag schon rund 74 Prozent gewonnen, womit sie im SDax zu den Favoriten zählen.

Der Maschinenbauer steigt im Zuge einer strategischen Partnerschaft mit Vincorion Advanced Systems in das Geschäft mit der Rüstungsindustrie ein. Für die ehemalige Militärtechniksparte des ostdeutschen Technologiekonzern Jenoptik soll Heidelberger Druck Regelungstechnik und Energieverteilungssysteme bauen. "Es ist das erste konkrete Projekt aus der Rüstungsindustrie, das wir vermelden können", sagte Unternehmenschef Jürgen Otto am Dienstag der Nachrichtenagentur dpa-AFX./ajx/mis