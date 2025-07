Chance von 105,65 Prozent p.a.!

Der Aktienkurs von Tesla hat sich trotz der hohen Bewertung und dem Rückgang beim ausgelieferten Volumen stabilisiert. Die in der jüngeren Vergangenheit fixierten Zollsätze im Handel mit den USA könnten sich für Tesla als förderlich herausstellen. Der aktuelle Deal mit den Vertretern der Europäischen Union sieht beispielsweise vor, dass bei der Einfuhr von Pkws in den US-Markt 15 Prozent Zoll fällig werden. In die entgegengesetzte Richtung sind minimale Tarife vereinbart worden. Auch ein Zoll von 0 % auf US-Pkws bei der Einfuhr in die EU ist möglich. Wie sich die Einfuhrzölle von Rohstoffen wie Stahl und Aluminium im Ausmaß von 50 Prozent auf die US-Autoproduktion auswirken, ist schwer einzuschätzen. Schwer abzuschätzen bleibt auch die Wirkung von Tarifen auf importierte Autoteile.

Der Kursanstieg nach dem Tiefpunkt am 22. April 2024 bei 138,80 USD fand im größeren Kontext erst beim bedeutenden Widerstand auf dem Niveau des Allzeithochs bei 488,54 USD am 18. Dezember 2024 ein Ende. In diesem Zusammenhang wurde die Widerstandszone zwischen 271,00 USD und 294,44 USD im vierten Versuch überwunden. Getrieben wurde der Kurs durch die Ankündigung, zeitnah Robotaxis präsentieren zu wollen. Musks politische Beteiligung im Umfeld der Trump-Administration löste weltweit Proteste und Vandalismus gegen Tesla-Standorte aus, was wiederum das Marken- und Investorenvertrauen belastete. In Europa brachen die Verkäufe ein, mit Rückgängen von rund 49 % im April 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Mittlerweile hat sich der aktuelle Kursverlauf wieder von den Tiefs im Bereich von 218,00 USD auf das Niveau zwischen 294,44 USD und 361,05 USD abgesetzt. Der Kurs profitiert möglicherweise von den abgeschlossenen Zollverhandlungen. Mit einem erwarteten KGV 2025 von aktuell 248,29 gehen die Marktteilnehmer eine gewagte Wette auf die Zukunft von Tesla ein. Die jüngsten Quartalszahlen waren desaströs, was aber vom Markt erwartet wurde. Dieser Ritt auf der Rasierklinge könnte dazu führen, dass der Kurs in den folgenden 7,5 Wochen weder die Unterstützung bei 247,04 USD durchbricht noch den Widerstand bei 449,39 USD überwindet. Tesla-Aktionäre sind aktuell immun gegen schlechte Nachrichten, wobei positive Nachrichten schnell zu Kurssteigerungen führen.

Tesla, Inc. (Tageschart in USD) Tendenz:

Fazit Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der Tesla Inc. (FA0WBS), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 19.09.2025 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 240,00 Euro auf der Unterseite und 460,00 Euro auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 28. Juli 2025 um 20:00 Uhr (Briefkurs 8,67 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 105,65 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 247,04 Euro fällt oder über den Widerstand bei 449,39 Euro klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf die Tesla Inc. (Stand: 28.07.2025, 20:00 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: FA0WBS Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 8,57 / 8,67 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 240,00 USD Basiswert: Tesla, Inc. obere KO-Schwelle: 460,00 USD akt. Kurs Basiswert: 329,25 USD Laufzeit: 19.09.2025 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 105,65 % p.a. Quelle: Société Générale

