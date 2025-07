Süss MicroTec stürzt katastrophal ab – das ist der Grund!

Für die deutsche KI- und Halbleiterhoffnung Süss MicroTec und seine Aktie bleibt das Umfeld schwierig und das Geschehen volatil. Konnten sich die Anteile zum Wochenauftakt noch der nach dem Handelsdeal schwachen Gesamtmarktentwicklung entziehen, brachen sie in der abendlichen Nachbörse ein und befinden sich am Dienstag auf Crashkurs.

Grund hierfür ist die am Abend vorgelegte Prognoseanpassung des Unternehmens, die Zweifel an den bisherigen Geschäftserwartungen der Anlegerinnen und Anleger aufkommen lässt.

Unternehmen senkt Ertragsausblick

Wie Süss MicroTec berichtet, hat der Konzern im ersten Halbjahr "auf Basis vorläufiger Berechnungen" eine Bruttomarge von 37,2 Prozent erzielt. Das liegt deutlich unter der bisherigen Prognosespanne von 39 bis 41 Prozent, weswegen sich das Unternehmen veranlasst gesehen hat, die Bandbreite an beiden Enden um 2 Prozentpunkte auf 37 bis 39 Prozent zu senken.

Als Grund für die Marge unter den unternehmenseigenen Erwartungen gibt Süss MicroTec "Einmaleffekte in Form von Anlaufkosten für die Produktion des UV-Projektionsscanners" am Standort in Taiwan an. Außerdem musste der Konzern Wertberichtigungen vornehmen.

Umsatzprognose bekräftigt

Weitere Belastungen seien außerdem durch den Aufbau und das Training von Personal entstanden. Dadurch liegt auch die EBIT-Marge hinter den bisherigen Erwartungen zurück. Hier wurde die Prognose ebenfalls um zwei Prozentpunkte auf 13 bis 15 Prozent angepasst.

Gleichzeitig warnte Süss MicroTec für einer "weniger dynamischen Umsatzentwicklung" und einer geringeren Profitabilität. Trotzdem hielt das Management an seiner Umsatzprognose von 470 bis 510 Millionen Euro fest. Im ersten Halbjahr wurden nach vorläufigen Berechnungen 266,4 Millionen Euro erzielt. Gegenwärtig liegt der Analystenkonsens bei 484,0 Millionen Euro.

Aktie verliert zweistellig, technisch jetzt äußerst schwach

Die Verärgerung der Investoren über die gesenkte Ertragsprognose ist am Dienstag groß. Die Aktie verliert deutlich zweistellig an Wert. Am frühen Morgen lagen die Abgaben zeitweise bei fast 20 Prozent. Damit hält die seit einem Jahr unbefriedigende Performance an. Gegenüber ihrem Allzeithoch bei 71,40 Euro hat die Aktie derzeit mehr als die Hälfte an Wert verloren.

Dabei stehen die Zeichen aus technischer Perspektive auf weitere Verluste, denn der Absturz am Dienstag vereitelt eine rasche Rückkehr über die beiden gleitenden Durchschnitte, die als Unterstützungen hätten dienen können. Die technischen Indikatoren notieren außerdem schwach.

Fazit: Hier bahnt sich eine Einstiegsgelegenheit an!

Aus einer fundamentalen Perspektive wird die Aktie aber immer attraktiver. Auf Basis der unternehmenseigenen (gesenkten) EBIT-Prognose sowie der Umsatzschätzung der Analystinnen und Analysten ist Süss MicroTec für das laufende Geschäftsjahr mit einem EV/EBIT-Verhältnis von 10,1 bewertet.

Das liegt um die Hälfte niedriger als der Branchendurchschnitt. Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis ist ein Vielfaches von etwa 14 zu veranschlagen. Auch das liegt deutlich unter den Werten der Konkurrenz. Sobald sich in der Aktie ein nachhaltiger Boden abzeichnet, besteht für antizyklisch agierende Anlegerinnen und Anleger eine Einstiegschance.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,03 % und einem Kurs von 33,92EUR auf Tradegate (29. Juli 2025, 10:20 Uhr) gehandelt.

