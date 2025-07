Pressestimme 'Aftonbladet' zu Bei Trump am besten tot stellen Die sozialdemokratische schwedische Tageszeitung "Aftonbladet" (Stockholm) kommentiert am Dienstag den Zolldeal der EU mit US-Präsident Donald Trump: "Die mächtigste Frau der EU, Ursula von der Leyen, wartete geduldig, während Donald Trump am …