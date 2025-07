Spaniens Wirtschaft bleibt auf stabilem Wachstumskurs

MADRID (dpa-AFX) - Spaniens Wirtschaft hat im Frühjahr überraschend an Fahrt gewonnen und sich damit auf einem stabilen Wachstumskurs gehalten. Im zweiten Quartal legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Quartalsvergleich um 0,7 Prozent zu, wie das Statistikamt INE am Dienstag in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten waren für die Monate April bis Juni im Schnitt nur von einem Anstieg der Wirtschaftsleistung um 0,6 Prozent ausgegangen, nachdem Spaniens Wirtschaft zu Beginn des Jahres bereits 0,6 Prozent gewachsen war.

Im Jahresvergleich meldete das Statistikamt für das zweite Quartal ein Wirtschaftswachstum um 2,8 Prozent. Auch in dieser Betrachtung wurden die Erwartungen von Analysten übertroffen.

Im zweiten Quartal habe das Baugewerbe überdurchschnittlich stark zugelegt, wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht. Außerdem habe auch der Dienstleistungssektor vergleichsweise stark zum spanischen Wirtschaftswachstum beigetragen./jkr/mis