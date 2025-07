Börsenstart Europa - 29.07. - TecDAX stark +1,21 %

Der TecDAX steht bei 3.887,29 PKT und gewinnt bisher +1,21 %.

Top-Werte: Elmos Semiconductor +6,19 %, TeamViewer +3,84 %, Nordex +3,71 %

Flop-Werte: SUESS MicroTec -10,34 %, Sartorius Vz. -0,53 %, Formycon -0,49 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.379,02 PKT und steigt um +0,73 %.

Top-Werte: Air Liquide +3,59 %, SAFRAN +2,70 %, Infineon Technologies +2,35 %

Flop-Werte: Stellantis -2,27 %, Nokia -1,81 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -1,21 %

Der ATX bewegt sich bei 4.581,19 PKT und steigt um +0,04 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +6,49 %, DO & CO +1,09 %, Mayr-Melnhof Karton +1,00 %

Flop-Werte: voestalpine -0,87 %, Andritz -0,82 %, UNIQA Insurance Group -0,65 %

Der SMI steht bei 11.942,50 PKT und gewinnt bisher +0,12 %.

Top-Werte: Lonza Group +1,25 %, Alcon +0,90 %, Swiss Re +0,85 %

Flop-Werte: Sika -2,41 %, Givaudan -0,25 %, Nestle -0,24 %

Der CAC 40 steht aktuell (09:59:19) bei 7.872,94 PKT und steigt um +0,75 %.

Top-Werte: Air Liquide +3,59 %, SAFRAN +2,70 %, EssilorLuxottica +1,95 %

Flop-Werte: Stellantis -2,27 %, Edenred Bearer and /or registered shares -1,45 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -1,21 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.605,15 PKT und steigt um +0,41 %.

Top-Werte: AstraZeneca +2,01 %, Swedbank Shs(A) +1,11 %, Volvo Registered (B) +0,83 %

Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -0,69 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -0,48 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -0,40 %