Platin: Kein Ende der Angebotsverknappung in Sicht

Das Angebot am Platinmarkt ist in den letzten Tagen immer knapper geworden! Die Angst vor der Verhängung von Zöllen durch die US-Regierung und spekulative Käufe haben Medienberichten zufolge dazu geführt, dass das Edelmetall aus den wichtigen Märkten London und Zürich abgezogen und stattdessen in Lagerhäuser in den USA und China überführt wurde.

Der Preis für das Edelmetall, das vor allem auch in der Automobilindustrie genutzt wird, hat sich von seinem Hoch zwar marginal entfernt, liegt seit Jahresbeginn aber immer noch um rund 52% vorn! Hinzu kommt, dass die impliziten Kosten für die Leihe des Metalls für einen Monat den höchsten Stand seit Beginn der Datenerfassung im Jahr 2002 erreicht haben. Der Zufluss von Platin in Einrichtungen, die in Verbindung zur New York Mercantile Exchange stehen, erreichte am vergangenen Donnerstag den zweithöchsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen.