Biolog steigt in den europäischen Diagnostikmarkt ein und punktet mit 45 Jahren Kompetenz in der Kultivierung von Anaerobiern

HAYWARD, KALIFORNIEN / ACCESS Newswire / 29. Juli 2025 / Biolog, ein führender Anbieter von Instrumenten und Dienstleistungen zur Identifizierung und phänotypischen Charakterisierung von Mikroorganismen, hat heute mitgeteilt, dass sowohl seine anaeroben Medien als auch seine anaeroben Kammern die CE-Kennzeichnung erhalten haben und damit die Weichen für eine breitere internationale Nutzung gestellt wurden. Im Zuge der Übernahme der Firma Anaerobe Systems in der ersten Jahreshälfte mit dem Ziel, die wachstumsstarken Märkte der medizinischen Klinik, Mikrobiom-Forschung und Landwirtschaft mit erstklassigen Instrumenten für die Mikrobiologie zu beliefern, wurden diese Medien und Kammern von Biolog übernommen.

Heute sind die TruPRAS-Medien von Biolog die einzigen im Handel erhältlichen Medien, die unter echten vorreduzierten, anaerob sterilisierten Bedingungen hergestellt werden, um die Bildung von schädlichen Nebenprodukten, die für anaerobe Organismen toxisch sein können, zu verhindern. Diese Produktlinie von Medien, die seit Jahren von der US-Arzneimittelbehörde FDA für die In-vitro-Diagnostik (IVD) zugelassen ist, hat nun auch die CE-Kennzeichnung gemäß den Anforderungen der EU-Verordnung über In-vitro-Diagnostika Nr. 2017/746 erhalten. Diese Produkte, für die es in ihrer langen Verwendungsgeschichte keinerlei Rückrufe oder Feldaktionen gab, ermöglichen den Transport von Proben und das Wachstum anspruchsvoller Anaerobier, die eine wichtige Rolle in der Krankheitspathologie spielen und die klinische Diagnostik in medizinischen Labors unterstützen.

„Die IVDR/CE-Kennzeichnung ist ein bedeutender Meilenstein, der dem hohen Standard unserer anaeroben Medien und ihren Wert bei der Unterstützung kritischer diagnostischer Arbeitsabläufe Anerkennung zollt“, erklärt Robert Wicke, CEO von Biolog. „Wir können mit Stolz sagen, dass die klinische Labordiagnostik in ganz Europa nun von den gleichen zuverlässigen Leistungsmerkmalen profitieren kann, auf die die Forscher und Kliniker in den Vereinigten Staaten schon seit Jahrzehnten vertrauen.“