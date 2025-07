Energiebedingte CO2-Emissionen seit 2010 um 29,6 % gesunken

WIESBADEN (ots) -



- Emissionen aus Verbrennung von Kohle in der Energieversorgung um 52 %

reduziert

- CO2-Emissionen im Straßenverkehr stagnieren seit 2020



Die energiebedingten CO2-Emissionen der Wirtschaftszweige und der privaten

Haushalte sind seit 2010 um 29,6 % gesunken (2023: 543,0 Millionen Tonnen

gegenüber 2010: 770,9 Millionen Tonnen). Energiebedingte Emissionen haben den

größten Anteil an den gesamten CO2-Emissionen von in Deutschland ansässigen

Privatpersonen und Unternehmen. 2023 lag der Anteil bei 73,5 %. Darunter fallen

alle Emissionen, die durch die Verbrennung fossiler Energieträger und von

Biomasse zur Energieerzeugung entstehen. Insgesamt haben die Wirtschaftszweige

und die privaten Haushalte 2023 zusammen 738,7 Millionen Tonnen CO2 verursacht.

Seit 2010 sind die Emissionen damit um 25,1 % gesunken (2010: 986,6 Millionen

Tonnen).









Den größten Anteil an den energiebedingten CO2-Emissionen hatte im Jahr 2023 die

Energieversorgung (u. a. Strom- und Fernwärmeanbieter) mit 38,4 %, gefolgt vom

Verarbeitenden Gewerbe (27,0 %) und den privaten Haushalten (18,6 %). Zusammen

machten sie 84,0 % der energiebedingten CO2-Emissionen aus. Der Rückgang der

energiebedingten CO2-Emissionen insgesamt ist vor allem auf die Reduktion im

Bereich der Energieversorgung zurückzuführen. Dieser Wirtschaftszweig reduzierte

seine energiebedingten CO2-Emissionen um 40,3 % (2023: 208,6 Millionen Tonnen

gegenüber 2010: 349,6 Millionen Tonnen). Insbesondere hier hatte die Reduktion

des Einsatzes von Kohle (-52,0 %) in Kraftwerken zur Erzeugung von Strom und

Wärme für andere Wirtschaftszweige und private Haushalte einen großen Einfluss.



Private Haushalte reduzieren Emissionen aus leichtem Heizöl um ein Drittel



Bei den privaten Haushalten entstehen ebenfalls energiebedingte CO2-Emissionen,

etwa beim Heizen und der Warmwasseraufbereitung. Diese lagen im Jahr 2023 bei

101,0 Millionen Tonnen. Die energiebedingten CO2-Emissionen privater Haushalte

gingen zwischen 2010 und 2023 um 23,1 % zurück (2010: 131,3 Millionen Tonnen).

Sie entstehen fast ausschließlich (98,9 %) durch die Verbrennung von Naturgasen

(Erdgas und Grubengas) (46,4 Millionen Tonnen), Mineralölen (28,2 Millionen

Tonnen, darunter leichtes Heizöl: 26,2 Millionen Tonnen) und Biomasse wie zum

Beispiel

seit 2010 um ein Drittel (-33,0 %) reduziert, die Emissionen aus Naturgasen





