HEIDELBERG vereinbart strategische Partnerschaft mit Defence-Spezialist VINCORION (FOTO)

Heidelberg (ots) -- Einstieg von HEIDELBERG in die Rüstungsindustrie- VINCORION Advanced Systems GmbH ist Spezialist für Energiesysteme fürsicherheitskritische Anwendungen- HEIDELBERG punktet mit hoher Fertigungstiefe und Industrialisierungskompetenz- Systempartnerschaft mit VINCORION markiert Beginn strategischer ZusammenarbeitDie Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) positioniert sich erstmals miteinem konkreten Projekt im Verteidigungssektor und geht eine strategischePartnerschaft mit der VINCORION Advanced Systems GmbH ein. Im Rahmen einesMemorandum of Understanding (Absichtserklärung) vereinbarten beide Unternehmeneine mehrjährige Zusammenarbeit, die perspektivisch weiter ausgebaut werden unddie industrielle Leistungsfähigkeit und Versorgungssicherheit imVerteidigungsbereich nachhaltig stärken soll. Mit dieser Kooperation betrittHEIDELBERG den Defence-Markt mit der Entwicklung, Industrialisierung und dem Bauvon Energieregelungs- und -verteilungssystemen für VINCORION. Beide Unternehmenleisten damit einen Beitrag zur Stärkung technologischer Souveränität und zurSicherung heimischer Wertschöpfungsketten.Etablierter Technologieführer für kritische SystemeVINCORION verfügt über mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Entwicklung undFertigung von hochmodernen Energiesystemen - die in zivilen und militärischenAnwendungen eingesetzt werden. Zusätzlich entwickelt das UnternehmenSpitzentechnologie wie Rettungswinden für Helikopter."Wichtiger Schritt in Richtung größerer technologischer Unabhängigkeit und zurStärkung der industriellen Basis""Die Partnerschaft mit VINCORION stellt einen Meilenstein für HEIDELBERG dar undunterstreicht unsere Fähigkeit als Technologieunternehmen, komplexe Produkteeffizient zu industrialisieren. HEIDELBERG will sich zunehmend als verlässlicherPartner in sicherheitsrelevanten Bereichen positionieren", sagte Jürgen Otto,Vorstandsvorsitzender von HEIDELBERG. "Wir verbinden technologische Kompetenzmit verlässlicher Fertigung am Standort Deutschland - ein wichtiger Schritt inRichtung größerer technologischer Unabhängigkeit und zur Stärkung derindustriellen Basis."Strategische Allianz für technologische Souveränität"Diese Partnerschaft vereint zwei deutsche Technologieführer mit komplementärenStärken", erklärt Kajetan von Mentzingen, Geschäftsführer von VINCORION."HEIDELBERG bringt herausragende Industrialisierungskompetenz undSkalierungsfähigkeiten mit. Gemeinsam können wir die technologische SouveränitätEuropas in einem strategisch wichtigen Bereich stärken und gleichzeitig unsereinternationale Wettbewerbsfähigkeit ausbauen."