EssilorLuxottica wächst überraschend stark

Die Aktie gewann am Vormittag um gut fünf Prozent auf 259,40 Euro. Sie war damit stärkster Wert im EuroStoxx 50 , der ebenfalls zulegte. Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica liegt derzeit bei rund 120 Milliarden Euro.

CHARENTON-LE-PONT (dpa-AFX) - Der Brillenkonzern EssilorLuxottica hat im ersten Halbjahr mehr erlöst als gedacht. Zu konstanten Wechselkursen stieg der Erlös im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,3 Prozent auf gut 14 Milliarden Euro, wie das französisch-italienische Unternehmen am Montagabend in Charenton-le-Pont bei Paris mitteilte. Auf Basis aktueller Wechselkurs war das Wachstum mit 5,5 Prozent etwas geringer. Nach der Zahlenvorlage am Vorabend nach Börsenschluss in Europa legte der Kurs der Aktien am Dienstag kräftig zu.

Deutlich mehr umsetzen konnte der Brillenkonzern in den ersten sechs Monaten im Raum Asien-Pazifik und in Europa. In den USA bremste jedoch der Zollstreit und schwächere US-Dollar das Geschäft. Die USA sind ein wichtiger Markt, die Region Nordamerika trägt mehr als 40 Prozent zum Umsatz des Konzerns bei.

Jefferies-Analyst Julien Dormois lobte die Entwicklung in den USA. Trotz externen Drucks wie durch Importzölle habe sich die Profitabilität des Brillenkonzerns gut behauptet. Nach Einschätzung von Susy Tibaldi von der Schweizer Großbank UBS haben die Resultate des Brillenkonzerns weitgehend den Erwartungen entsprochen. Die Entwicklung in Nordamerika habe dabei positiv überrascht.

Das Unternehmen profitierte vor allem von dem Hype um die Smartbrille Ray-Ban Meta: Die Verkäufe haben sich im ersten Halbjahr mehr als verdreifacht, da EssilorLuxottica sein Engagement für sogenannte "intelligente" Brillen beschleunigt hat. In diesem Jahr führte der Brillenhersteller die Nuance-Audio-Brille ein. Zudem kündigte EssilorLuxottica die KI-Brille Oakley Meta an, die das Unternehmen zusammen mit der Facebook-Mutter Meta entwickelt.

"Wir erwarten einen sehr schnellen Start von Oakley Meta", sagte Unternehmenschef Francesco Milleri in einer Telefonkonferenz. Die Brille dürfte mit den Zahlen von Ray-Ban Meta mithalten. Milleri kündigte auch Pläne für die Einführung weiterer neuer Produkte an. Zudem plane das Unternehmen, die Produktion in Thailand zu erhöhen.

Unter dem Strich entfiel im ersten Halbjahr auf die Aktionäre ein Gewinn von knapp 1,4 Milliarden Euro. Ein Plus von fast zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Konzern mit Marken wie Ray Ban und Oakley ist Weltmarktführer für Brillen, Sonnenbrillen und Kontaktlinsen./mne/jha/men/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur EssilorLuxottica Aktie Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,87 % und einem Kurs von 261,2 auf Tradegate (29. Juli 2025, 10:19 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der EssilorLuxottica Aktie um +6,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,57 %. Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica bezifferte sich zuletzt auf 121,30 Mrd.. EssilorLuxottica zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,9500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5800 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 270,11EUR. Von den letzten 9 Analysten der EssilorLuxottica Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 245,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -6,06 %/+15,03 % bedeutet.