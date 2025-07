Eine Gratwanderung zwischen Selbstbewusstsein und Bescheidenheit

Ich bin in diesen Tagen mit dem Rennrad unterwegs, in den Alpen. Zwar kann ich auf dem Laufenden bleiben, doch tiefere Analysen lassen sich vom heimischen Büro aus besser erstellen. Daher schreibe ich heute mal über ein etwas generelleres Thema, das bei mir kontinuierlich im Kopf umherschwirrt.



Wer Woche für Woche einen Börsenbrief herausgibt, wie ich es mit dem Heibel-Ticker tue, der bewegt sich zwangsläufig in einem Spannungsfeld: Auf der einen Seite brauche ich ein gesundes Selbstbewusstsein, um Aktienempfehlungen auszusprechen oder Marktstimmungen zu deuten. Auf der anderen Seite lehrt mich die Erfahrung, dass nur Bescheidenheit die Offenheit erzeugt, eigene Irrtümer zu erkennen, Fehler einzugestehen und auch einmal ein „Ich weiß es nicht” zuzulassen.



Ohne eine klare Meinung, ohne die Bereitschaft, Farbe zu bekennen, funktioniert ein Börsenbrief nicht. Unsere Mitglieder wollen Orientierung. Sie wollen wissen, was Sie mit Ihrer Tesla-Aktie tun sollen oder ob Sie in die Nvidia-Aktie noch einsteigen sollten. Sie wünschen sich einfache, aber doch fundierte Antworten.



Mein Selbstbewusstsein speist sich nicht aus Allwissenheit, sondern aus Erfahrung. Nach mehr als drei Jahrzehnten im Markt, tausenden Quartalsberichten und Krisen vom Dotcom-Crash bis zur Corona-Pandemie weiß ich, worauf es ankommt. Ich analysiere Daten, spreche mit Experten, betreibe eine eigene Sentiment-Umfrage, schaue auf Makrodaten und Charttechnik und komme dann zu einer Meinung. Diese teile ich, häufig mit einem klarem „Ja” oder „Nein” und eben nicht mit weichgespültem „könnte eventuell vielleicht”.



Eine solche Meinung in die Welt hinaus zu schicken, verlangt Mut, denn an der Börse ist nichts sicher. Und jeder Leser hat im Zweifel echtes Geld investiert, in der Regel hart erarbeitetes Geld.



Und genau deshalb braucht es auf der anderen Seite die Bescheidenheit. Wer sich am Finanzmarkt bewegt, wird sich irren, wird Fehler machen. Keine Analyse, keine These ist davor gefeit, von der Realität überholt zu werden, sei es durch plötzliche Zinsschwenks, politische Eskalationen oder schlicht menschliches Verhalten. Diese Woche überraschte mich die Zolleinigung zu 15% zwischen Japan und den USA, so dass ich unsere Spekulation in Carvana von "A - Kaufen" auf "D" - Verkaufen" stellte. Ich war mich sicher, dass Trump an der japanischen Autoindustrie ein Exempel statuieren würde, ich meinte das zwischen den Zeilen seiner Aussagen herausgelesen zu haben.