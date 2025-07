Heidelberger Druck fast ein Viertel höher - Einstieg in Rüstung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Hohe Kursgewinne haben am Dienstag die Papiere von Heidelberger Druckmaschinen verbucht. Grund dafür ist eine Kooperation mit einem Rüstungshersteller. Im frühen Handel schnellten die im Nebenwerteindex SDax notierten Titel um fast ein Viertel auf 1,958 Euro nach oben. Damit erreichten sie den höchsten Stand seit Ende April 2023.

Die Rally seit Anfang April 2025 zündet also die nächste Stufe. In diesem Jahr haben Heidelberger Druck nun bereits 114 Prozent gewonnen, womit sie im SDax zu den Favoriten zählen. Nach dem starken Anstieg der Aktie ist das Unternehmen an der Börse inzwischen wieder fast 600 Millionen Euro wert.