SUESS MicroTec - Aktie rauscht in die Tiefe - 29.07.2025

Mit einer Performance von -11,22 % musste die SUESS MicroTec Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die SUESS MicroTec-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +13,54 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um -11,07 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,49 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -22,76 % verloren.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,15 % geändert.

SUESS MicroTec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -11,07 % 1 Monat -17,49 % 3 Monate +13,54 % 1 Jahr -38,03 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SUESS MicroTec Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der SUESS MicroTec Aktie, die trotz einer soliden Bilanz und einem 14er KGV unter Druck steht. Es wird diskutiert, dass die aktuelle Prognose eine Gewinnwarnung beinhaltet, die auf gestiegene Onboarding- und Trainingskosten zurückzuführen ist, was zu einer Belastung im ersten Halbjahr führte. Kritik wird laut, dass diese Kosten nicht früher in der Prognose berücksichtigt wurden, was Fragen zur Planungsgenauigkeit des Unternehmens aufwirft. Einige Teilnehmer sehen bei einem Kurs unter 30 Euro eine attraktive Bewertung und mögliche Wiedereinstiegschancen. Der Kursverlauf wird auch im Kontext der allgemeinen Schwäche von Chipwerten seit den Zahlen von ASML und NXP betrachtet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SUESS MicroTec eingestellt.

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 647,63 Mio.EUR wert.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Suss Microtec nach der gesenkten Margenprognose auf "Hold" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Der Halbleiterausrüster arbeite weniger profitabel als gedacht, schrieb Janardan Menon in einer am …

SUESS MicroTec Aktie jetzt kaufen?

Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.