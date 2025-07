Utility Global und ArcelorMittal Brasilien kooperieren bei innovativem Projekt für sauberen Wasserstoff

Houston, Texas (ots/PRNewswire) - Utility Global ("Utility"), ein

US-amerikanischer Technologieführer im Bereich klimafreundlicher, sauberer

Wasserstoff, und ArcelorMittal, einer der weltweit größten Stahlproduzenten,

geben ihre Zusammenarbeit bei der Entwicklung eines Projekts für sauberen

Wasserstoff am ArcelorMittal-Standort Juiz de Fora im brasilianischen

Bundesstaat Minas Gerais bekannt. Das Projekt befindet sich derzeit in der

sogenannten Front-End Engineering and Design (FEED)-Phase und konzentriert sich

insbesondere auf die potenzielle Anwendung des firmeneigenen H2Gen®-Systems von

Utility. Dieses System nutzt Hochofengas als Energiequelle, um Wasserstoff aus

Wasser zu erzeugen.



Utility Global hat einen patentierten H2Gen®-Reaktor entwickelt, der

unterschiedliche industrielle Prozessgase - ohne den Einsatz von Strom - in

hochreinen Wasserstoff und konzentriertes CO2 umwandelt, das einfach

abgeschieden und gespeichert werden kann. Der so produzierte Wasserstoff lässt

sich im Stahlherstellungsprozess als Ersatz für Erdgas einsetzen. Die hohe

Reinheit des separierten CO2 vereinfacht und vergünstigt zugleich die

nachfolgende Kohlendioxidabscheidung und -speicherung erheblich - ein

maßgeblicher Schritt zur Dekarbonisierung der Stahlindustrie.





