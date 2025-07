Oben ohne sicher durch die Sommersaison / Worauf Cabrio-Fahrer bei der Versicherung achten müssen

Berlin (ots) - Cabrios stehen für Fahrspaß und Freiheit. Doch wer "oben offen"

unterwegs ist, braucht auch einen passenden Versicherungsschutz - denn das

Risiko für Schäden oder Diebstahl ist bei Cabrios besonders hoch. Der Kfz- und

Versicherungsexperte Alexander Held von der Verti Versicherung AG gibt einen

Überblick, worauf Cabriofahrer achten sollten.



Kosten sparen mit Saisonkennzeichen





Viele Cabriohalter nutzen ein Saisonkennzeichen, um in der kalten Jahreszeit

Beiträge zu sparen. Bei der Verti Versicherung AG hatten im vergangenen Jahr

rund sieben Prozent der Cabrios ein Saisonkennzeichen . Das entspricht auch in

etwa den Zahlen der Vorjahre. Der Versicherungsschutz gilt mit einem

Saisonkennzeichen nur innerhalb eines festgelegten Zeitraums - häufig von März

oder April bis Oktober. Außerhalb dieser Frist darf das Fahrzeug nicht auf

öffentlichen Straßen bewegt werden.



"Was viele nicht wissen: Wer außerhalb der Saison fährt, verliert sofort seinen

Versicherungsschutz - selbst bei kurzen Spritztouren an sonnigen Wintertagen",

warnt Alexander Held von der Verti Versicherung AG. "Das kann schnell teuer

werden - und im Schadenfall auch rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen."

Jeder sollte also sein eigenes Fahrverhalten gut einschätzen, ob sich ein

Saisonkennzeichen für ihn wirklich lohnt.



Auch die jährliche Fahrleistung sollte realistisch eingeschätzt werden, da die

Kfz-Versicherungsbeiträge proportional zu den gefahrenen Kilometern steigen.

"Wenn sich die jährliche Fahrleistung ändert - zum Beispiel, weil Sie eine

Urlaubsreise mit dem Auto unternehmen, sollten Sie ihren Versicherer möglichst

schnell darüber informieren", rät Held. "Dann gibt es im Schadenfall keine

Probleme."



Teilkasko oder Vollkasko? Absicherung entscheidet über Sicherheit



Ein Cabrio ist besonderen Risiken ausgesetzt: Vandalismus oder Schäden am

Verdeck sind keine Seltenheit. Auch Hagel kann gerade für Cabrios riskant sein.

Eine Teilkaskoversicherung übernimmt viele dieser Schäden - allerdings nicht

alle. Mutwillige Beschädigungen und selbst verschuldete Unfälle sind nur mit

einer Vollkaskoversicherung abgedeckt. "Gerade bei neueren oder hochwertigen

Cabrios sollte man - wie bei Neufahrzeugen generell - auf Vollkasko setzen",

empfiehlt Held. "Leasingverträge schreiben in der Regel ohnehin eine

Vollkaskoversicherung vor", ergänzt er.



Das Verdeck: Empfindlich und oft nicht vollständig abgesichert



Das Herzstück eines Cabrios - das Verdeck - stellt versicherungstechnisch einen

Sonderfall dar. Schäden durch äußere Einwirkungen wie Hagel, Sturm oder

Einbruchversuche sind meist versichert. Anders sieht es bei mechanischen

Defekten oder falscher Bedienung aus: Diese sind in der Regel nicht durch die

Kaskoversicherung gedeckt.



"Ein offenes Cabrio für längere Zeit oder gar über Nacht auf einem öffentlichen

Parkplatz abzustellen, ist keine gute Idee", so Held. "Kommt es zu einem

Schaden, prüfen viele Versicherer genau, ob grobe Fahrlässigkeit vorliegt und

können bei Diebstahl oder Beschädigung die Leistung kürzen, besonders wenn der

Schaden vermeidbar gewesen wäre." Der Versicherungsschutz greift also nur, wenn

auch der Umgang mit dem Fahrzeug verantwortungsvoll erfolgt.



Klug unterstellen: Überdacht parken spart Geld und Nerven



Bei Hagelstürmen sind Cabrios ohne festen Dachschutz besonders anfällig für

Schäden. Zwar deckt die Kasko Hagelschäden in der Regel ab, doch wer vorbeugt,

spart sich nicht nur Nerven, sondern auch Geld: "Ein Cabrio regelmäßig in einer

Garage oder unter einem Carport zu parken, ist nicht nur klug, sondern kann sich

auch bei der Beitragsberechnung positiv auswirken", sagt Held. Wer gerade

unterwegs ist, wenn ein Hagelsturm losgeht, ist gut beraten, ein Parkhaus oder

eine andere öffentliche Unterstellmöglichkeit zu suchen, um sich und das Auto zu

schützen. "Das gilt übrigens nicht nur für Cabrio-Fahrer", merkt Held an.



Checkliste: Gut abgesichert durch den Sommer



Ob gelegentlicher Freizeitspaß oder täglicher Begleiter - wer ein Cabrio fährt,

sollte seinen Versicherungsschutz regelmäßig prüfen. Die Checkliste für

Cabrio-Fahrer im Überblick:



- Saisonkennzeichen im Blick behalten: Nur innerhalb der Zulassungszeit fahren

- Nutzung ehrlich angeben: Jährliche Fahrleistung korrekt übermitteln

- Versicherungsart prüfen: Teilkasko reicht oft nicht - Vollkasko bietet mehr

Schutz

- Verdeck beim Parken schließen: Grobe Fahrlässigkeit vermeiden

- Privaten Parkplatz vorziehen: In Carport oder Garage abstellen spart Geld



Mehr zum Thema Kfz-Versicherung und warum der Zweitfahrzeugtarif für

Cabrio-Besitzer lohnen kann, steht unter

https://www.verti.de/autoversicherung/zweit-fahrzeug-tarif .



Pressekontakt:



Verti Versicherung AG

Sonja Schmitt

Pressesprecherin

Telefon: +49 3328 424 -3998

E-Mail: mailto:presse@verti.de

Rheinstraße 7A

14513 Berlin/Teltow



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/43258/6086046

OTS: Verti Versicherung AG