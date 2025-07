Quartalsbericht enttäuscht. Gold-Highflyer bricht böse ein. Einstiegschance?

Mit Spannung werden in diesen Tagen die Quartalsberichte zahlreicher Goldproduzenten erwartet. Nachdem Branchenprimus Newmont Corp. überzeugende Quartalszahlen vorlegte und damit ein dickes Ausrufezeichen setzen konnte, sind die Erwartungen noch einmal deutlich größer geworden. Vor allem Quartalsberichte von Goldproduzenten, deren Aktien in den letzten Monaten stark gestiegen sind – und davon gibt es ja bekanntlich einige – kommen dabei auf den Prüfstand. Zu diesen Gold-Highflyern zählte bis vor kurzem auch New Gold. Gewinnmitnahmen machten der Aktie bereits im Vorfeld schaffen. Der gestern präsentierte Quartalsbericht ließ den Aktienkurs schließlich böse einbrechen. Wurde der Kursrallye nun endgültig den Stecker gezogen oder bietet die aktuelle Schwäche eine mittelfristige Einstiegschance?

Der kanadische Gold- und Kupferproduzent New Gold und dessen spannende Wachstumsstory wurde zuletzt Ende Mai an dieser Stelle ausführlich beleuchtet. Die beeindruckende Kursrallye geriet im Juni im Bereich von 5 US-Dollar ins Stocken. Erste Gewinnmitnahmen setzten ein. Die Aktie trat in eine Konsolidierung ein. Durch den gestern vorgelegten Quartalsbericht nahm diese noch einmal Fahrt auf.

Quartalsbericht im Fokus

Auf den ersten Blick lesen sich die Ergebnisse des 2. Quartals exzellent. New Gold verzeichnete im 2. Quartal 2025 einen Umsatz in Höhe von 308,4 Mio. US-Dollar; nach 218,2 Mio. US-Dollar im 2. Quartal 2024. Die Kanadier gaben den bereinigten Gewinn mit 89,8 Mio. US-Dollar nach, nach 17,0 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Der wichtige free cash flow wurde mit 62,5 Mio. US-Dollar angegeben, nach 20,4 Mio. US-Dollar im 2. Quartal 2024. Das Unternehmen sieht sich im Plan, um die Jahresziele 2025 zu erreichen. Gut ist nicht immer gut und auch nicht immer ausreichend, wenn sich der Aktienkurs in luftiger Höhe bewegt. Diese Erfahrung musste nunmehr auch New Gold machen. Der Aktienkurs gab im gestrigen Montagshandel um über 6 Prozent nach.

Zusammengefasst – Ist der Kurseinbruch eine Einstiegschance?

Gerade vor dem Hintergrund der zu erwartenden Fortsetzung der Goldpreisrallye in Richtung 4.000 US-Dollar und der unternehmenseigenen Wachstumsstory könnte die aktuelle Schwäche bei New Gold antizyklische Einstiegschancen bieten. Aus charttechnischer Sicht könnte es für New Gold jedoch noch ein wenig nach unten gehen. Im Bereich von 3,8 US-Dollar / 3,5 US-Dollar befindet sich die zentrale Unterstützung, die zudem von der 200-Tage-Linie verstärkt wird. Sollte es für New Gold allerdings darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig. Auf der Oberseite muss der markante Widerstandsbereich um 5 US-Dollar überwunden werden, um ein frisches Kaufsignal auszulösen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

