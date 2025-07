Deutsche Bank senkt Suss Microtec auf 'Hold' und Ziel auf 41 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Suss Microtec nach einer Gewinnwarnung von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 52 auf 41 Euro gesenkt. Der Halbleiterzulieferer habe seine Umsatzerwartungen im zweiten Quartal deutlich übertroffen, schrieb Michael Kuhn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aber wie bereits im ersten Jahresviertel habe sich dies nicht in gesunden Margen niedergeschlagen. Zudem sei der Bruttogewinn von einigen Einmaleffekten negativ beeinflusst worden./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2025 / 08:05 / CET