Künstliche Intelligenz trifft Markenidentität (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Das Markenfestival am 24. September thematisiert die Zukunft

der Markenführung. Tourismus erhält eine prominente Bühne.



Wie verändert Künstliche Intelligenz die Führung von Marken? Welche Rolle spielt

sie bei der Positionierung von Produkten, der Kommunikation mit Zielgruppen und

dem Schutz von Identitäten? Antworten auf diese Fragen liefert das

Markenfestival am 24. September 2025 in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf.

Unter dem Titel "KI & Marke: Liebe oder Schicksal!?" rückt die Veranstaltung das

Spannungsfeld zwischen Technologie und Markenführung in den Mittelpunkt.



Mit über 80 Referentinnen und Referenten sowie rund 500 erwarteten Gästen ist

das Festival ein bedeutender Branchentreffpunkt für Entscheider aus Marketing,

Kommunikation und Unternehmensführung. In insgesamt 14 Foren sowie auf der

Hauptbühne werden Erfahrungen, Perspektiven und Best Practices von

internationalen Konzernen wie von mittelständischen Marken geteilt. Thematisch

reicht das Programm dabei von Fragen des Rebrandings und der langfristigen

Markenbildung über KI-basierte Strategien und datengetriebene Kommunikation bis

hin zu neuen Wegen im Influencer Marketing und im Umgang mit der Generation Z.





